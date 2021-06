Afrique: Tunisie-RDCongo en amical, à Radès (20h30) - Quoi de neuf Kebaïer?

Mondher Kebaïer a, à sa disposition, un ensemble riche en joueurs talentueux dans tous les postes. Il a, du coup, une obligation de résultat en tant que technicien appelé à hisser le niveau du club Tunisie. On y verra plus clair dès ce soir face au Congo.

Mondher Kebaïer, le sélectionneur national, se trouve devant une chance grandissante de laisser une empreinte indélébile dans l'histoire du football tunisien. Désormais, après la convocation en équipe de plusieurs talents prometteurs évoluant en Europe comme Hannibal Majbri (Manchester United), Ali Youssef (B.K.Häcken/Suède), Amor Rekik (Arsenal), Anice Ben Slimane (Brondby/Danemark), Hamza Refiaa (Juventus) pour ne citer que ces joueurs, le timonier national se trouve bien outillé pour confectionner une équipe très compétitive et capable d'occuper le devant de la scène sur le plan africain dans un premier temps.

Cette nouvelle pléiade, qui vient épauler un effectif déjà bien fourni, permet à Kebaïer de disposer d'une pâte à modeler de très bonne qualité, susceptible de donner une œuvre formidable. Pourvu que l'imagination et la créativité du coach lui permettent d'en faire le bon usage escompté.

C'est ainsi que le premier rendez-vous amical de l'équipe nationale, programmé ce soir face à la République démocratique du Congo à Radès, suscitera la curiosité à plus d'un titre.

D'abord, on a tous hâte de voir à l'œuvre les nouveaux venus en question ainsi que leur degré d'adaptation avec leurs nouveaux coéquipiers et avec le football africain. Ensuite, tout le monde va se focaliser sur la progression du travail de Mondher Kebaïer et sur sa touche quant à la cohésion espérée. Du coup, c'est plutôt toute la stratégie de l'entraîneur national qui sera mise à rude épreuve dès ce soir.

Il faut avouer que depuis son avènement à la tête de l'équipe nationale au mois d'août 2019, Mondher Kébaïer n'a jamais déçu, comme il n'a pas remarquablement excellé non plus. Ses deux scores de parité en amical contre le Cameroun (0-0) au mois d'octobre 2019 et contre le Nigeria (1-1) au mois d'octobre 2020, n'ayant rien dégagé d'exceptionnel augurant une quelconque renaissance prometteuse.

C'est pourquoi les supporters de l'équipe nationale attendent beaucoup de la troupe de Kébaïer à l'occasion des trois matches amicaux du club Tunisie contre le Congo, l'Algérie (11-6) et le Mali (15-6) à Radès.

Va-t-il réussir le bon brassage souhaité à partir de cet ensemble littéralement hétéroclite dont il dispose? Va-t-il pouvoir supprimer l'esprit de «vedettariat» qui a souvent habité certaines têtes en équipe nationale? Autant de questions qui passent par la tête des fervents fans du club Tunisie et dont on espère avoir un début de réponse dès ce soir.

La Tunisie est connue pour son style «italianisé» favorisant une vocation plutôt défensive avec une certaine maîtrise de l'arme du contre. La seule fois où la sélection a dérogé à cette règle (ou à cette prédilection) ce fut avec l'équipe d'exception de 1978 qui était parfaite sur tous les plans : défensif, offensif, physique et surtout mental.

Il appartient donc à Kébaïer de choisir le style qui sied parfaitement le mieux à l'ensemble qu'il dirige actuellement et qui permet tout genre de façonnage.