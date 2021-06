Madagascar: Pétanque - La FSBM abat toutes ses cartes

Le président de la Fédération de Sport Boules de Madagascar, Amir Andriamilerovason, a dévoilé toutes ses batteries, hier, au Combava Route Digue, en présentant tout son staff ainsi que son programme d'activités. Un vaste tour d'horizon qui a séduit tant par sa clarté que par cette volonté d'assainir le milieu.

Il a ainsi présenté son équipe avec les trois vice-présidents avec Rasolonirina Heriniaina, Razafinarivo Miarimanana et Rakotoson Heriniaina. Le poste de DG a été confié à un proche du regretté président Dolys Randriamarohaja, en l'occurrence Arsène Randrianirainy. Rajerison occupe la fonction de trésorier tandis que Baholy Rakotojaona est chargé de la communication. Parmi les conseillers figurent le grand champion Danis Goulamaly, Odile Razanamahefa et Arvine Rishi. La présence de ces deux Indo-pakistanais, Danis et Rishi, montre la volonté de la FSBM de rassembler tous les acteurs de la pétanque mais avec de nouvelles règles d'usage qui veulent que tout le monde ait la licence FSBM.

Sur ce chapitre du reste, Amir a mis en place différentes commissions dont celle de la technique dirigée par le DTN Jeannot Ramarokoto, la commission juridique confiée à un authentique magistrat et la commission médicale dirigée bien évidemment par un médecin. « Nous allons mettre en place une nouvelle discipline en allant jusqu'à surveiller le comportement de chaque joueur », prévient le président Amir avant de parler du calendrier de la saison qui s'ouvrira lors de l'Open du 19 et 20 juin à Ampitatafika avec les triplettes hommes, dames, jeunes et vétérans. Une première destinée à faire connaître la ligne à ne pas franchir car après cet Open, aucun bouliste ne pourra plus participer à une compétition officielle sans une licence FSBM. La suite serait des compétitions qui permettraient aux joueurs de gagner des points et faire partie des 30 premiers sélectionnables en équipe nationale.

A commencer par la Coupe de Madagascar des seniors hommes du 17 et 18 juillet. Puis viennent les championnats des ligues du 14 et 15 août. Les championnats de Madagascar des seniors hommes auront lieu les 4 et 5 septembre et dont les vainqueurs en sus d'un quatrième joueur, iront au championnat d'Afrique au Bénin. Il y aura ensuite le Grand Open en triplettes hommes du 16 et 17 octobre puis les championnats de Madagascar dames, jeunes et vétérans du 20 et 21 novembre. A noter que le championnat d'Afrique au Bénin aura lieu du 4 au 8 novembre tandis que les championnats du monde vont se tenir en France après le retrait de la Suisse à une date qui n'est pas encore fixée. Du pain sur la planche pour cette FSBM reconnaissante envers le Comité Olympique, le ministre des Sports et le président Andry Rajoelina qui a déjà promis d'aider la pétanque.