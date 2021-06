Madagascar: Une nouvelle étape franchie par l'opposition

La déclaration de l'ancien président Marc Ravalomanana, parlant au nom du RMDM indique que sur l'échiquier politique, les positions sont claires et que la rupture est consommée entre le pouvoir et l'opposition.

Le rejet de cette loi votée au Parlement lors de cette session actuelle fait indubitablement monter la pression politique, et indique que le bras de fer est maintenant entamé. On attend maintenant la réaction du camp adverse, et de cela dépendra la suite des événements.

Une nouvelle étape franchie par l'opposition

La décision a été mûrement réfléchie et elle montre que les partis d'opposition ont joué finement leur partition. La loi votée récemment ne leur permet pas d'exister officiellement en tant qu'opposition légale. Elle abrogeait celle qui avait été adoptée en 2011. Dorénavant, le chef de l'opposition doit être un député et cela exclut totalement la désignation de Marc Ravalomanana à ce poste. Ce dernier a rappelé la déclaration du candidat Andry Rajoelina lors d'un débat de l'élection présidentielle, disant clairement que l'ancien président serait le chef de l 'opposition si lui était élu.

Depuis, il a changé son fusil d'épaule et en bon politicien, il a décidé de priver son principal adversaire de ce statut. En dehors du Parlement, celui qui dirige cette coalition de partis sera réduit par la force des choses à l'impuissance. Il a donc pris les devants en dénonçant cette manœuvre politique. La déclaration faite a été étayée par des arguments juridiques et elle n'en a que plus de poids. Mais ce qu'on attend maintenant, c'est la suite qui y sera donnée. Le pouvoir peut passer outre et laisser l'ancien président et les membres du RMDM clamer leur indignation. On peut penser qu'une guerre d'usure va s'instaurer. On imagine mal ces hommes et ces femmes se résigner. Le débat va s'envenimer dans les jours à venir, et on attend de voir la tournure que vont prendre les événements.