Madagascar: Insécurité dans le Sud - Les habitants craignent un véritable génocide

On admet que l'État mène actuellement une opération de grande envergure pour ne pas dire une lutte sans merci contre les "dahalo" dans le sud de la Grande Île, afin d'éviter que la situation ne vire au génocide. Un ressortissant de cette région a fait cette remarque après avoir été informé des derniers résultats des forces de l'ordre sur l'affaire de l'attaque des "dahalo" à Midongy Atsimo à la fin du mois de mai.

" C'est malheureux d'entendre que des militaires ont été tués et que des civils dont des présumés malfaiteurs ont également perdu la vie dans cette attaque, mais le problème est de constater que personne ne veut assumer la responsabilité dans cette affaire ", a souligné un habitant de la localité. D'après lui, faire venir des forces de l'ordre, dans cette région reconnue chaude en matière d'insécurité, ne constitue pas une solution. Faire débarquer des hommes en treillis dans les lieux reconnus comme étant infestés de "dahalo" ne serait qu'une incitation au trouble public, ajoute-t-il.

Connaissant du bout des doigts cette région du sud et le mode de vie ainsi que la coutume de la localité, notre interlocuteur qui veut garder l'anonymat, tient à souligner que les vols de bœufs qui sont chroniques dans le Sud, pour lesquels la tribu Bara est accusée, ne devraient pas devenir un fléau majeur. Cet acte est devenu un problème lorsque des "dahalo" au col blanc et aux manches longues se sont immiscés dans l'affaire. Ces bandits de haut vol profitent de la faiblesse et de l'ignorance des paysans.

Observateur des affaires nationales et se prononçant en tant que défenseur de l'intérêt de sa région natale et celui de la nation, notre interlocuteur n'a pas dissimulé sa suspicion quant à l'existence d'une manœuvre dilatoire consistant à faire disparaître la tribu Bara de son territoire d'origine. Cette hypothèse est connue et cela a déjà été prouvé par plusieurs recherches car le sous-sol des Bara est riche en ressources minières. Il est alors dit que la pratique d'actes alimentant l'insécurité et les divers meurtres à des fins génocidaires font partie d'un stratagème pour faciliter l'installation de nouveaux colons dans cette région.