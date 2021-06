Congo-Kinshasa: Modèle d'engagement au service de la nation /Kitenge Yesu - Un homme, un parcours inoubliable !

Le Patriarche, le Doyen, le Haut-Représentant, le Cérémoniaire ombré du Président de la République, le Maître d'école a achevé sa course sur la terre des hommes. La bibliothèque a pris feu. Kitenge Yesu, ce fin stratège assis à la droite de Fatshi dès son accession à la magistrature suprême, reposera désormais pour l'éternité dans sa dernière demeure à la Nécropole Entre Terre et Ciel dans la partie Est de la Capitale Kinshasa.

Comme l'on pouvait s'y attendre, le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que sa charmante épouse, la Première Dame Denise Nyakeru Tshisekedi, ont taché, avant la mise en terre de ce grand pionnier de la transsubstantiation du Front Commun pour le Congo à l'Union Sacrée de la Nation, de s'incliner devant sa dépouille mortelle exposée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire dans l'avant-midi du jeudi 3 juin 2021. Toutes les personnalités du pays, du Président de Chambre basse du Parlement, Christophe Mboso au Premier Ministre Sama Lukonde en passant par le Speaker du Sénat, l'Honorable Bahati Lukwebo, tous ont effectué le déplacement de la morgue pour rendre des hommages mérités au regretté Kitenge Yesu, décédé lundi 31 mai dernier à Kinshasa.

L'émotion qui a frappé plus d'un au premier jour du mois de juin à la suite de la disparition de Feu Monsieur le Haut-Représentant du Chef de l'Etat, a connu une altération diésée quand les membres des familles, amis et connaissances se sont réunis hier, jeudi 3 juin, à la hôpital du Cinquantenaire autour de la chapelle ardente de leur père, pépé, arrière-grand-père qui n'aura plus ses yeux pour les voir, ni ses oreilles pour les écouter. François Muamba, l'un des ses acolytes, très dégingandé, a, dans son oraison funèbre, déploré le départ d'un père, d'un modèle, d'un compagnon qui s'en va, arme à la main.

«Nous te considérons comme un organe dans votre façon de diriger la commission mise sur pied lors des consultations initiées par le Président de la République. Tu as été pour nous un Père, un frère, un ami et surtout un modèle d'engagement et une source d'inspiration. Tu as vécu en homme de bien. Tu nous as quittés, telle est la volonté de Dieu, mais l'équipe forte va poursuivre l'œuvre du Chef de l'Etat», a-t-il déclaré.

De son côté, Laurent Batumona, consterné par le décès de son Autorité morale dans le cadre des Forces Politiques Alliées à l'UDPS (FPAU), a loué le mérite de Kitenge Yesu, cet homme au langage coupant qui a mis un terme à toute relation avec les siens. «Nous venons de perdre un vaillant et un stratège extraordinaire», a-t-il indiqué, avant de dévoilé l'expérience de Feu Kitenge Yesu, lui qui a connu de grands hommes politiques de l'histoire que nombreux n'ont étudié qu'à l'école.

«Le grand homme dont nous regrettons la disparition, a commencé la politique à l'âge de 17 ans. Il a côtoyé Che Guevara, Fidel Castro, Nasser et Mao Tsé Toung », a-t-il dit, et de poursuivre : « Avec nationalisme, il est l'Initiateur de l'Union Sacrée de la Nation et nous allons poursuivre cette œuvre. Monsieur le Président de la République, ses conseils et avis ont beaucoup été appréciés par votre auguste personne. Ainsi donc, vous venez de perdre un papa et un conseiller de haute facture. Nous t'avons institué organe suite à ta particularité d'un grand rassembleur. Tu laisses un vide aux Forces Politiques Alliées de l'UDPS, puisque tu as été le modèle d'un homme infatigable et vif dans les échanges. »

Il y a lieu de noter que le regretté Haut-Représentant et Envoyé spécial du Président de la République Félix Tshisekedi est décédé à l'âge de 76 ans. Par le passé, il assumé les fonctions de ministre du Commerce extérieur dans le Gouvernement du Président honoraire du Sénat, Léon Kengo wa Dondo, sous le règne du seigneur du Zaïre, Mobutu Sese Seko. Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae, dies magna, et amaravalde.