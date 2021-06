Algérie: Presse oranaise - Le prochain scrutin, une étape importante pour le choix de députés capables d'opérer le changement

Oran — Les journaux paraissant à Oran ont souligné, samedi, les déclarations des responsables des partis et candidats indépendants l'importance du scrutin du 12 juin qui permettront d'élire des députés compétents capables d'opérer le changement et édifier l'Algérie nouvelle.

Dans ce contexte, « El Djoumhouria » a indiqué qu'au 15e jour de la campagne électorale, les animateurs des meetings ont estimé que pour édifier un Etat des institutions « il n'y a point d'autres alternatives que les élections législatives, considérées comme un tournant important devant crédibiliser l'institution législative en Algérie et ce, par le choix des futurs députés par les électeurs librement et en toute transparence. »

« Les animateurs des rassemblements électoraux ont responsabilisé le citoyen, appelé à choisir ses représentants compétents et honnêtes devant porter les préoccupation du peuple au niveau de l'appareil exécutif et œuvrer pour la promulgation de lois servant l'économie nationale et les intérêts du pays », écrit, entre autres, le même journal.

« El Djoumhouria » a consacré, par ailleurs, huit pages entières aux meetings et rassemblements tenus à travers le territoire national.

De son côté, « Cap Ouest » a passé en revue les principales activités de la campagne électorale dans la wilaya d'Oran et signalé que le Conseil constitutionnel organisera, ce dimanche, une journée d'études et des ateliers au profit de ses agents et fonctionnaires pour renforcer leurs capacités concernant la mise en œuvre des dispositions de la nouvelle loi sur les élections.

« Ouest Tribune » a souligné l'intérêt porté par les jeunes à la politique en se portant candidats en grand nombre aux élections législatives. Dans ce contexte, il a rappelé le contenu de l'interview du Président Abdelmadjid Tebboune à l'hebdomadaire français « Le Point », dans laquelle il a relevé « un engouement, en particulier chez les jeunes pour ces législatives » ajoutant sur le même sujet, qu'il « n'y a pas d'autre issue que les élections et que tous ceux qui veulent entraîner le pays vers l'aventure sont en train de perdre leur temps. »

Enfin, « El Watani » a évoqué le déroulement de la campagne électorale qui entame sa troisième et dernière semaine, tout en soulignant les déclarations des responsables de partis et des candidats indépendants relatives à l'amélioration des conditions de vie des citoyens et à la rupture avec les pratiques du passé.