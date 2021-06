Congo-Kinshasa: Éruption du Nyiragongo - Buhene, un village emporté par la lave

Selon le bilan officiel, l'éruption volcanique du 22 mai dernier a causé la mort de plus de 30 personnes, plus de 3 000 maisons ont été détruites, des centres de santé et des écoles ont également été affectés à Goma et ses environs. Parmi les quartiers touchés, il y a Buhene, à la lisière du territoire de Nyiragongo. Les dégâts y sont énormes.

Près de deux semaines après l'éruption volcanique, la lave est encore fumante à certains endroits de Buhene. La vapeur blanchâtre s'échappe de ces rocs en formation et la chaleur étouffante envahie l'atmosphère.

Difficile de rester longtemps dans la zone. Presque la moitié du quartier a été détruite par la coulée de ces roches en fusion. Parmi les maisons emportées, il y a celle de Faustin. « Ma maison se situait là-où il y a cette fosse qui dégage encore la flamme. J'avais une maison clôturée et du bétail dans l'enclos. Tout est brûlé. J'ai tout perdu », témoigne-t-il.

Six écoles détruites

À part les maisons, des établissements scolaires ont été rasés. « Il y avait l'école Patmos, là en haut, tout est brûlé. Il y avait également l'hôpital Mazingira toujours là en haut, tout est parti. » Selon l'Unicef, six écoles ont été complètement détruites ici dans le territoire de Nyiragongo.

Pour Faustin, la priorité est de trouver une nouvelle habitation et de quoi nourrir ses enfants au quotidien. « Nous vivons comme des souris. On manque quoi faire. Il m'arrive de bénéficier de la générosité des personnes qui peuvent me donner soit 500 Francs soit 1000 Francs pour nourrir mes enfants ».

La lave s'étend sur plusieurs kilomètres. Cette partie de Buhene est complètement méconnaissable. Les maisons seront-elles reconstruites ? La population sera-t-elle délocalisée ? Les autorités n'ont pas encore tranché.