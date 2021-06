Ile Maurice: Décédé du Covid-19, le petit-fils - «Mon grand-père n'avait aucune complication de santé»

Poonackdev Hauroo, 88 ans, est issu du cluster de la Wastewater Management Autority (WMA). Son fils, positif au Covid-19, avec qui il vit à la Flora est un employé du Sub Office de Caudan et, selon son petit-fils, Leckraj Visham, c'est ainsi que toute la petite famille, y compris sa mère et sa soeur, a contracté le virus. «Mon grand-père a été testé positif au jour 7. Il a eu de la fièvre et a commencé à se sentir mal. Il ne mangeait plus et ne pouvait plus marcher.» Du centre de traitement de Solana, à Belle-Mare, il a été transféré à l'hôpital ENT, pendant un jour avant de rejoindre à nouveau le centre de traitement de La Pirogue.

À ce moment-là, raconte le petit-fils, les autorités lui ont présenté deux options : son grand-père devait retourner à l'hôpital ENT ou rester avec lui dans le centre de l'Ouest. «Je ne veux pas être méchant, mais on a vu le traitement accordé aux personnes dans le centre hospitalier. Bann personel-la gagn per pou kosté ek ou... J'ai donc préféré m'occuper de mon grand-père moi-même. J'ai tout fait pour lui. Au centre, ils ne font que prendre notre température et pas plus. Aucun traitement... »

Mais dans la soirée de jeudi, Leckraj Visham a constaté que son grand-père n'allait pas bien. «Il est mort devant moi. Je n'ai rien pu faire. Il a suffoqué jusqu'à ne plus pouvoir respirer.» Si le communiqué du ministère de la Santé parle d'un décès dont «la principale cause a été attribuée à une pathologie autre que le Covid-19», les proches eux restent perplexes. «Mon grand-père n'avait aucune autre complication de santé. Li ti ena lagout, samem tou.»

À hier matin, les autres membres de la famille ont dû entamer les démarches pour l'enterrement et c'est par video call que les proches en quarantaine ont assisté aux funérailles qui se sont tenues au cimetière de Bigara. «Enn momen vréman difisil pou nou tou.»