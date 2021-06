Sénégal: Soutien de la Banque mondiale au Sénégal - 484 milliards de FCfa de financements annoncés en 2021

Au total, le Sénégal conclura un financement de 898 millions de dollars, soit environ 484 milliards de FCfa, avec la Banque mondiale durant l'année fiscale en cours, a annoncé, hier, le Ministre des Finances et du Budget.

Pour son programme de relance économique, le Sénégal peut compter sur la Banque mondiale. L'institution de Bretton Woods promet à notre pays un montant « record » de 898 millions de dollars, soit environ 484 milliards de FCfa durant l'année fiscale en cours. L'annonce a été faite, hier, par le Ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, lors de la cérémonie de signature, avec le Directeur des Opérations de la Banque mondiale au Sénégal, Nathan Belete, de deux accords de financement relatifs au programme gouvernemental « Accélérer la compétitivité et la création d'emplois » (Projet pour l'emploi, la transformation économique et la relance au Sénégal- Eter) et au Projet de gestion des eaux fluviales et d'adaptation au changement climatique, matérialisant ainsi le premier acte. Pour ces deux projets, la Banque mondiale dégage 280 millions de dollars, soit plus de 150 milliards de FCfa. À ce montant s'ajoute, comme annoncé le 2 juin, 134 millions de dollars (72 milliards de FCfa, dont 36 milliards sous forme de don), pour l'acquisition de vaccins.

Pour les autres ressources à venir, il s'agit d'une enveloppe de 80 millions de dollars (43 milliards de FCfa, dont la moitié sous forme de don), pour la sécurité foncière ; 15,7 millions de dollars (8,4 milliards de FCfa) en soutien au pastoralisme ; et enfin, 110 millions de dollars (59 milliards de FCfa, dont 38 milliards sous forme de don), pour le programme des Bourses de sécurité familiale. Ce niveau d'engagement sans précédent « traduit manifestement la confiance dans nos politiques publiques au profit du bien-être de nos concitoyens », s'est réjoui le Ministre des Finances et du Budget.

« Les jeunes - femmes et hommes - qui espérèrent une amélioration rapide de leur sort par le bais de l'emploi décent, salarié ou non, sont impatients mais aussi ont de forte ambition d'entreprendre. C'est ce potentiel qui doit éclore et nous pensons que le projet Eter va y contribuer fortement », explique de son côté Nathan Belete, réaffirmant l'engagement de la Banque mondiale à être aux côtés des populations sénégalaises.