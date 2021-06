Afrique: Match amical Sénégal-Zambie à 19h - Les éliminatoires de la Coupe du monde «Qatar 2022» en ligne de mire

Le match amical Sénégal-Zambie d'aujourd'hui marque les retrouvailles entre deux équipes qui n'ont pas joué depuis 2013 (2-1 pour la Zambie, en 2012, lors de la Can en Guinée Équatoriale/Gabon et 1-1 en amical en 2013).

Les «Lions» du Sénégal rencontrent, ce samedi à 19 heures, au stade Lat Dior de Thiès, les «Chipolopolo» de Zambie, en match international amical. Cette rencontre est placée sous le signe de la préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde «Qatar 2022» qui débutent en septembre prochain. Ce match marquera les retrouvailles entre les deux équipes qui ne se sont plus rencontrées depuis 2013 (2-1 pour la Zambie, en 2012, lors de la Can en Guinée Équatoriale/Gabon et 1-1 en amical en 2013). Il sera donc une sorte d'opération rachat pour la Zambie qui n'a pas pu se qualifier à la Can 2022 qui se disputera au Cameroun. Les «Chipolopolo» n'ont pas pu sortir de leur groupe de qualification qu'ils partageaient avec l'Algérie, championne d'Afrique en titre, le Zimbabwe (qui ont finalement décroché les deux tickets) et le Botswana.

Toutefois, leur entraîneur, Micho, devra faire sans plusieurs de ses cadres, absents pour le match d'aujourd'hui pour diverses raisons. Ce qui l'a contraint à composer avec un effectif à plus de 90% local. Aliou Cissé lui n'a enregistré que trois absents avec Youssouph Sabaly en négociations avec un club européen, Sada Thioub (coronavirus) et Habib Diallo (blessure). Le gardien de but Edouard Mendy, néo-champion d'Europe des clubs avec Chelsea (Premier League anglaise), devrait être laissé au repos jusqu'au second match contre le Cap-Vert mardi.

Depuis une semaine, Aliou Cissé a essayé plusieurs systèmes de jeu, a beaucoup travaillé devant le but pour mettre ses joueurs dans les dispositions de gagner ce premier match post-éliminatoires de la Can «Cameroun 2022». Qualifiés à cette compétition avant même la fin des qualifications, les «Lions» vont ainsi faire les réglages nécessaires en perspective du mois de septembre où les attendent deux matches importants contre le Togo et le Congo pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde «Qatar 2022»