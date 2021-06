Ile Maurice: Air Mauritius - Des millions pour maintenir les licences des pilotes

Des commandants et pilotes de l'A319 effectueront leur troisième «recency flight» la semaine prochaine. Pour les «First officers», les tours de piste sont prévus ce lundi, les commandants sont eux attendus mardi. Or, ces vols coûtent cher et il aurait été possible de les éviter si on n'avait pas mis des pilotes en congé sans solde.

Si un pilote d'Air Mauritius (MK) est en congé sans solde pendant des mois, il doit valider sa licence de vol. Pour que cette procédure soit respectée, le département de l'Aviation civile veille au grain. Ainsi, deux commandants et quatre co-pilotes de l'A319 effectueront leur troisième recency flight la semaine prochaine, selon un programme établi par le département des opérations. Pour les First officers, les tours de piste sont prévus ce lundi, les commandants sont eux attendus mardi.

Selon des sources proches du dossier, depuis près de huit mois que les pilotes sont en congés forcés, environ six capitaines et 12 co-pilotes ont bénéficié du recency flight. Ces tours de piste coûteraient des millions à la compagnie aérienne, qui est sous administration volontaire depuis le 22 avril 2020.

Certains, chez MK, sont contre la décision de forcer les pilotes à prendre un congé d'un an sans solde, car ensuite, leur licence n'est plus à jour, alors qu'il est possible de les maintenir sous un régime d'alternance un mois on/un mois off pour réduire les coûts du personnel navigant de 50 %, tout en gardant à jour la licence de chacun. Du coup, avec la reprise graduelle, la compagnie doit maintenant débourser des millions pour réactiver les pilotes avec des sessions en simulateur ou des recency flights. Ainsi, les capitaines et pilotes de l'A350 et de l'A330 sont envoyés quatre jours à Paris pour renouveler leur licence grâce à un simulateur. Depuis janvier, quatre groupes ont mis le cap sur l'Héxagone, car MK a commencé à réactiver, à grands frais, la licence de ceux sous contrats jusqu'à avril 2021, comme mentionné dans un précédent article. Deux recency flight ont eu lieu en décembre, à moins cher qu'une simulation à l'étranger, sauf qu'entretemps, un départ pour Paris a été décidé.

En juin 2020, l'urgence que trois commandants effectuent le recency flight avait été pointée du doigt, alors que de nombreux pilotes et commandants plus jeunes et réguliers sont au chômage. Deux A319 ont été vendus à BAP Aviation Services, une entreprise hollandaise spécialisée dans la vente de pièces détachées et la réparation d'avions. Les appareils ont été démantelés et les pièces remises à une firme indienne. Juin est décisif pour le sort de MK, suspendu à un watershed meeting prévue dans quelques semaines et qui aura pour objectif de dévoiler les contours d'un plan de redressement ou non de la compagnie aérienne.

Protocole sanitaire: le personnel navigant doit se faire dépister dans un centre

Le protocole sanitaire ne cesse de changer pour les membres d'équipage de MK. Ceux qui rentrent des sessions de simulation à Paris et qui ont terminé leur quarantaine mardi doivent rester en auto-isolement jusqu'au 10 juin et le même jour, se rendre dans le centre de dépistage du Covid-19 le plus proche pour effectuer un test PCR. Une situation que déplorent les membres d'équipage, car l'un d'eux peut être positif et asymptomatique.