Cote d'Ivoire: Semaine du jeune avocat 2021 - Plaidoiries gratuites et conférences au menu

Dans le cadre de ses activités, l'Association des jeunes avocats de Côte d'Ivoire (Aja-Ci) organise avec le soutien de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, la semaine du Jeune avocat les 10, 11 et 12 juin 2021, à Abidjan, autour du thème : « Justice et justiciables ». Cette semaine verra la participation d'une centaine d'avocats ivoiriens et de la sous-région.

La semaine du Jeune avocat a pour but de créer une proximité entre les avocats et les justiciables, mais également de créer un cadre d'échange, de partage et de convivialité entre les professionnels du Droit.

Au menu des activités figurent des consultations et plaidoiries gratuites qui se dérouleront dans les tribunaux du Plateau et de Yopougon les 10 et 11 juin.

Une matinée débat aura lieu le 12 juin, à Marcory, autour des thématiques suivantes : « L'état de la justice 60 ans après l'indépendance », « Réseaux sociaux et justice » et « Arbitrage et spécialisation de l'avocat ».