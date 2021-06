Congo-Brazzaville: Aménagement du territoire - Deux jours de séances d'harmonisation sur le projet de loi du secteur

Les différents acteurs impliqués dans le processus de la réforme du secteur de l'Aménagement du territoire parlent aujourd'hui le même langage. Ils ont réussi à aplanir, les 1er et 3 juin, leurs divergences de vues sur le projet de loi relative à ce secteur, sous la conduite du ministre de tutelle, Guy Loando Mboyo.

Le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo, qui a personnellement pris une part active aux discussions, a réussi à arracher le consensus de différentes parties prenantes quant aux éléments à intégrer dans le projet de loi sous examen au Parlement.

Les participants à ces réflexions, motivés par le souci de doter le pays des outils et instruments efficaces d'Aménagement du territoire ont, dans un esprit d'ouverture et de coopération, examiné le tableau synoptique contenant les observations et propositions formulées par les organisations de la société civile réunies au sein du Groupe de travail climat rénové redd (GTCRR) et le texte d'enrichissement du projet de loi préparé par ledit groupe.

Au terme de cet exercice, les parties prenantes sont toutes tombées d'accord sur une version consensuelle du projet de loi relative à l'Aménagement du territoire. "Nous avons passé en revue le tableau synoptique et le texte de loi article par article. Aujourd'hui, nous avons conclu avec un procès-verbal qui consacre ce consensus auquel sont arrivées toutes les parties prenantes, notamment la société civile et les équipes du ministère de l'Aménagement du territoire", a expliqué Mireille Atallah, conseillère principale en matière d'Aménagement du territoire au Fonarred.

Elle a, en outre, souligné qu'autour de ce document, "il y a eu un consensus très fort, un engagement et même une promesse de la part de la société civile d'accompagner le ministre dans la bonne conduite de cette réforme et dans la mise en œuvre du processus de la réforme du secteur de l'Aménagement du territoire". Pour sa part, Augustin Mpoy, conseiller technique principal du Codelt, organisation membre du GTCRR, a souligné que la voie vient d'être balisée et la loi qui sera adoptée aura l'adhésion de toute la nation congolaise.

"Nous avons salué le fait que le ministre ait permis que ces deux jours puissent avoir lieu. On est arrivé à des compromis. Je pense qu'on peut dire qu'on est en train de converger vers une version consensuelle de la loi et nous espérons garder le même esprit pour qu'au niveau de l'hémicycle, nous puissions faire valoir les éléments de consensus que nous venons d'avoir afin que la loi, si elle est votée, soit réellement consensuelle, qu'elle ait l'adhésion de toute la nation congolaise ", a soutenu Me Augustin Mpoy. Notons que les enrichissements proposés par différents acteurs, au cours de ces travaux d'harmonisation, seront transmis à l'Assemblée nationale par le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire.