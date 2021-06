Congo-Brazzaville: Riapl 2021 - Des conteurs se donnent rendez-vous à Dolisie et à Brazzaville

La quinzième édition du festival international des Rencontres itinérantes des arts de la parole et du langage (RIAPL) se tiendra, le 14 juin, à Dolisie, dans le département du Niari, et du 16 au 17 juin à Brazzaville sur le thème : « Culturel et environnement ».

Les rencontres itinérantes des arts de la Parole et du langage sont des moments privilégiés où des artistes font entendre leurs voix et font connaître leurs œuvres au public. Elles sont ouvertes à toutes les formes de la parole et du langage. Le festival a pour objectif majeur de permettre aux artistes d'être plus proches de la population et réciproquement à la population de se donner rendez- vous avec sa culture et celle des autres.

L'ouverture de l'édition spéciale aura lieu, le 14 juin, à Dolisie, au cours de laquelle, une soirée conte est prévue, c'est une nuit de partage avec les conteurs de Dolisie, de Brazzaville et la conteuse de la Côte d'Ivoire. Outre le conte, il y a aura une déambulation de la marionnette géante par le collectif Balabal'art. A Brazzaville, l'évènement se tiendra pendant deux jours, le 16 et 17 juin à l'Institut français du Congo. Les contes « Ntsièto a de la fièvre » et « La poignée de poussière », respectivement mise en scène par le conteur congolais Julles Ferry Quevin Moussoki Mitchum, directeur artistique dudit festival et par la conteuse ivoirienne Rebecca Kompaore seront joués le 16 juin à 9 heures et à 15heures à l'IFC.

Julles Ferry Quevin Moussoki relatera l'histoire d'un jeune voyageur, Kasimodo, qui souhaite reconquérir le monde, celui que son grand père lui racontait. Partout où il passe le constat est désolant. Il rencontre des arbres qui se plaignent des hommes qui ne cessent de les détruire, les poissons qui lui disent s'étouffer dans les océans par tout ce que les humains y jettent, ...

Tandis que Rebecca Kompaore parlera d'un homme vantard et riche qui a jeté l'argent par la fenêtre et qui se met tous les matins devant la porte de sa maison pour admirer tous ceux qui passent, parmi les passants, il y a un pauvre homme a qui il dit de passer chaque matin chez lui pour lui demander de l'argent nécessaire aux dépenses de sa famille...

Le spectacle « Sandra », mis en scène par Abdon Fortuné Koumbha, est une restitution en cours de création dont la moitié sera dévoilée au public, le 17 juin à 15 heures à l'IFC. Il s'agit, en effet, de Kameni, un malade mythique qui passe ses journées à écrire dans des cahiers, c'est son seul moyen d'expression. Quand il entend le docteur Denis Mukwenge recevant le Prix Nobel de la paix parler de Sandra, Kameni sort soudain de son silence. Lui qui est enragé reconnait Sandra et commence un dialogue étrange.

Les Riapl sont une plate-forme de rencontres, d'échanges et de partage, c'est un biennal qui se tient au mois de juin.