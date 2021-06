Congo-Kinshasa: Assistance - Les Etats-Unis octroient 12,4 millions de dollars à la RDC

L'aide humanitaire est destinée aux personnes déracinées qui ont besoin de protection et d'assistance, ainsi qu' à leurs communautés d'accueil en République démocratique du Congo (RDC).

Le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) a reçu le financement de la part du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique par le biais du Bureau pour la population, les réfugiés et les migrations (PRM) du département d'Etat. Cette assistance financière est tombée au bon moment pour permettre à l'agence onusienne de répondre aux multiples besoins humanitaires des populations déplacées et d'accueil en RDC. « Cette contribution arrive à point nommé dans un pays où nous faisons face chaque jour à des multiples situations d'urgence, comme l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma. Nous ne pourrions tout simplement pas venir en aide à ces personnes dans le besoin sans le soutien des Etats-Unis », a déclaré Liz Kpam Ahua, représentante du HCR.

D'après un communiqué du HCR, avec plus d'un demi-million de réfugiés venant des pays voisins qui se trouvent actuellement sur le territoire congolais et cinq millions et demi de personnes déplacées internes. Cette contribution visera à fournir des abris, de l'eau potable, des installations d'assainissement, des soins de santé, une éducation et à aider les personnes apatrides à obtenir une nationalité.

Notons que le HCR et ses partenaires relocalisent des milliers de réfugiés dans des lieux plus sûrs et éloignés de la frontière où ils vivront aux cotés des communautés locales. De nouvelles installations pour la distribution d'eau et l'assainissement ainsi que la construction de nouvelles infrastructures de santé et d'éducation au bénéfice des réfugiés ainsi que des populations hôtes. Le HCR recherche toutefois des soutiens financiers supplémentaires en vue de ses opérations qui demeurent sous-financées. L'Agence n'a reçu que 18% des 204.8 millions de dollars nécessaires aux fins de notre opération en RDC