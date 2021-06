Congo-Brazzaville: Bassin du Congo - Des échanges entre le Cese et l'Ucesa sur le dérèglement climatique

Le vice-président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Benjamin Boukoulou, a eu le 04 juin à Brazzaville une séance de travail avec une délégation de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique (Ucesa) conduite par Jounes Benakki, afin de promouvoir la transition écologique et transformer le défi du dérèglement climatique.

En prélude à la conférence des partis (Cop 26) qui se tiendra à Glasgow en Ecosse, les deux partis se sont échangé sur les opportunités de mobilisation et de convergences des efforts pour un développement économique et social durable au service des citoyens africains.

« Nous sommes venus pour matérialiser une dynamique qui a été impulsée à notre coopération bilatérale dont une convention avait été signée depuis 2014 à Marrakech. Nous sommes aussi là pour acter la préparation de l'intégration du Conseil économique, social et environnemental du Congo au bureau exécutif de notre organisation », a indiqué Jounes Benakki, secrétaire général de l'Ucesa.

Le Cese et l'Ucesa visent aussi à construire avec les citoyens africains, en tenant compte des spécificités des différents pays, des prises de positions communes et des recommandations d'actions sur les dimensions : de justice climatique effective, de croissance verte inclusive et un mouvement vert africain.

Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) de la République du Congo est membre de cette institution et occupera la quatrième vice-présidence à partir du 09 juin 2021 dont la présidence est assurée par le Conseil économique, social et environnemental du Royaume du Maroc.

« La République du Congo est fondamentale pour la concrétisation d'un livre blanc et pour plaidoyer que nous allons porter à Glasgow en Ecosse car il est au carrefour du bassin du Congo. Il a une préoccupation climatique très importante. Le Congo bénéficia d'un financement qui a été déjà sécurisé de trois actions : d'un sondage au même titre que les quinze autres pays, d'une enquête qualitative pour avoir la voix des ONG locales et d'un forum digital pour recueillir les contributions des citoyens africains », a reprécisé le secrétaire général de l'Ucesa.

L'Ucesa est une institution panafricaine qui regroupe tous les conseils économiques et sociaux d'Afrique. Elle vise en particulier une implication des conseils économiques et sociaux dans le processus d'intégration, la promotion du dialogue social et l'organisation de rencontres périodiques de réflexion et de partage d'expériences.