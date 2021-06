Maroc: Marrakech - Lions Club Maroc tient sa 26è convention nationale

Marrakech — Les travaux de la 26è convention nationale de Lions Clubs International, District 416- Maroc ont démarré, samedi à Marrakech, en présence d'un parterre de personnalités et de responsables de différents horizons.

Ce conclave s'inscrit dans le cadre des efforts permanents engagés par Lions Club Maroc en vue de promouvoir davantage les valeurs d'entraide, d'engagement et de partage entre ses membres, au service de l'action humanitaire en faveur des démunis.

Intervenant lors de la cérémonie d'ouverture de cette Convention Nationale, M. Karim Essakalli, gouverneur du district 416 de Lions Club Maroc, a passé en revue les multiples actions, structurelles ou sur le terrain, entreprises durant son mandat, notamment la signature d'une convention de partenariat avec le ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique ayant permis au Club de disposer des écoles publiques comme terrains pour leurs actions sociales.

Dans ce sens, il a été procédé au réaménagement de 26 classes du préscolaire par Lions Club, a-t-il poursuivi, citant également le lancement par le Club Rabat Doyen, la Fondation Lalla Asmae, le ministère de la solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille, ainsi que d'autres partenaires, d'un programme national d'implants cochléaires ciblant plus de 800 enfants sourds issus de familles défavorisées, outre l'ouverture d'espaces scolaires pour l'accueil des enfants.

Le District 416 Maroc a pu obtenir une subvention de 432.000 dollars US de la part de la Fondation Lions Clubs international et 2 millions de DH provenant de la région et de l'Agence de l'Oriental pour l'équipement de toutes les provinces de la région de matériels pour le traitement de la rétinopathie diabétique, a poursuivi M. Essakalli.

Il a, de même rappelé, que la wilaya de Marrakech a octroyé une subvention de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), d'un montant de 350.000 DH destinés à l'acquisition d'un minibus scolaire pour le transfert vers l'école, d'enfants en situation de handicap.

De son côté, M. Khalil Hachimi Idrissi, Global Leadership Team (GLT)- past-gouverneur du Lions Club International, a relevé que "l'action lionistique se développe, actuellement dans un pays qui réfléchit, et qui débat, à un Nouveau Modèle Economique", notant que les Lions sont partie prenante de ce débat national vital.

Et de poursuivre qu'il n'y a qu'à observer (....), 16 ans déjà, comment les Lions du Maroc se sont appropriés l'INDH, une initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'Assiste, et ont porté collectivement ses objectifs et ses actions, et ce, dans toutes les régions du Maroc, faisant observer que "le bilan INDH des lions est satisfaisant à plus d'un titre dans les domaines aussi divers que la santé, l'employabilité, l'enfance, la jeunesse, le préscolaire....etc.

"Aujourd'hui nous sommes de fait engagés, comme tout le pays, dans le débat sur le Nouveau Modèle de Développement (NMD). Nous prendrons notre part. Et nous y assumerons nos responsabilités", a dit M. Hachimi Idrissi, mettant l'accent, dans ce sens, sur le contenu de l'axe 3 du NMD autour "des opportunités d'inclusion pour tous et un lien social consolidé" et qui se décline en plusieurs volets notamment, le volet IV intitulé "assurer un socle de protection sociale qui renforce la résilience, l'inclusion et matérialise la solidarité entre citoyens".

Et de conclure en adressant ses vifs remerciements au gouverneur du District 416 Maroc pour tout le travail accompli durant le mandat de son gouvernorat.

Dans une allocution au nom du ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un hommage a été rendu à SAR La Princesse Lalla Asmae pour Son implication constante dans l'action sociale et caritative et le soutien des franges sociales en situation de précarité, notamment les enfants sourds et muets.

L'accent a été mis aussi sur la signature de deux conventions-cadre de partenariat entre le ministère de l'éducation nationale, la Fondation Lalla Asmaa pour enfants et jeunes sourds et Lions Club Maroc, pour la promotion de l'éducation inclusive, rappelant que le Maroc dispose d'un cadre législatif et juridique traduisant la volonté politique de l'Etat et de la société pour garantir les droits fondamentaux de cette frange et son insertion sociale.

"La Constitution comporte des articles interdisant toutes les formes de discrimination sur la base de handicap et visant à intégrer les personnes en situation de handicap dans la vie sociale et civile et leur faciliter ainsi, la jouissance de leurs droits et libertés, dont l'accès à un enseignement de qualité", souligne-t-on.

Il a été question également d'appeler l'ensemble des intervenants à une mobilisation collective pour garantir la réussite du chantier relatif à la mise en oeuvre de l'éducation inclusive, qui est de nature à garantir le droit à l'enseignement, de cette frange sociale.

A noter que les travaux de la 26è Convention nationale de Lions Club International, District 416 Maroc ont été précédés d'une formation articulée autour de plusieurs thématiques en rapport notamment avec le leadership et l'éthique.

L'un des moments forts de cette Convention est la tenue de l'Assemblée Générale de Lions Club Maroc, avec à l'ordre du jour la présentation des rapports moral et financier, ainsi que les bilans d'activités par régions.