Cote d'Ivoire: Superdivision 2021 - Top départ ce dimanche

Le stade Robert Champroux sera en attraction avec le championnat national de Côte d'Ivoire, ce dimanche, à partir de 15h30. Après la première phase de la saison qui s'est achevée le 24 mai dernier, place à la Superdivision.

Une phase décisive avec quatre équipes qui permettra, après trois semaines de compétition (du 6 au 21 juin), de connaître le nom de l'équipe championne de Côte d'Ivoire. Ce seront, au total, six journées en aller et retour et 12 matches à jouer.

C'est l'Asec Mimosas, à la recherche de son 27e sacre, qui ouvre les hostilités, à partir de 15h30, avec l'Afad qui n'a jamais remporté le titre de Côte d'Ivoire. Deux formations qui, bien qu'elles ne se soient pas encore rencontrées cette saison, se connaissent bien.

Les duels entre les deux équipes ont toujours été très disputés. Si la saison dernière, les Jaune et noir avaient eu raison des Afadistes en match aller et retour (3-1 et 1-0), l'année d'avant, les deux équipes avaient eu chacune sa victoire. Mais depuis lors, le décor a changé au sein des deux formations.

L'Asec a quasiment renouvelé son effectif et c'est un nouveau groupe qui essaie d'écrire une nouvelle dynamique tant bien que le mal. La formation dirigée par Julien Chevalier a terminé 2e de la poule B, lors de la première phase, en enregistrant 6 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Elle a montré de la qualité mais a manqué de constance. L'équipe repose sur une bonne attaque conduite par Konaté Karim. Mais elle a du mal à conserver un résultat et baisse souvent de rythme. « Si ça continue ainsi, il nous sera difficile d'aller chercher le titre », a averti Julien Chevalier, l'entraîneur de l'Asec. Une faille que tentera sûrement d'exploiter Alain Gnonsian, l'entraîneur de l'Afad et ses poulains.

Des quatre formations présentes dans ce Top 4, l'équipe du Plateau présente les meilleurs statistiques après la première phase. Elle a enregistré 8 victoires et 26 points sur 36 possibles. C'est une équipe homogène, eu égard au fait d'avoir conservé la majeure partie de son effectif des deux dernières saisons. Il y aura donc un beau duel à suivre entre l'Afad et l'Asec en ouverture de cette Superdivion.

La deuxième opposition ne sera pas moins intéressante. Les Militaires de la Soa, champions de Côte d'Ivoire 2019, en découdront avec le Fc San Pedro, une équipe ambitieuse qui a toutes les commodités pour aller jusqu'au bout. Un match très indécis entre deux équipes qui ont d'ailleurs les mêmes couleurs (orange et noir).

900 supporters sont autorisés à assister à cette 2e phase.