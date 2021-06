Angola: L'Environnement plaide pour une augmentation des agentes de contrôles de l'environnemental

Menongue (Angola) — Le directeur du Bureau de l'Environnement, de la gestion des déchets et des services communautaires de Cuando Cubango, Júlio Bravo, a défendu vendredi la nécessité de plus de 400 nouveaux inspecteurs de l'environnement pour lutter contre le braconnage.

Le responsable, qui s'exprimait lors de l'acte anticipé du 5 juin, Journée mondiale de l'environnement, a informé que Cuando Cubango possède la plus grande zone de conservation du pays, avec une riche biodiversité, mais elle n'est assurée que par 135 inspecteurs de l'environnement, un nombre insignifiant pour garantir la sécurité de la nature.

Il a considéré qu'il est important que la population dénonce les individus qui commettent des délits, qui mettent en danger l'environnement, en vue de les décourager.

Dans son discours, le vice-gouverneur des services techniques et des infrastructures, Afonso Antas Miguel, a préconisé l'adoption de politiques publiques qui favorisent la conservation et la restauration de l'équilibre de la nature, telles que la plantation d'arbres, la conservation de l'état de propreté et d'hygiène des localités habitées par des gens, entre autres.

« La création du Centre Kupolola, dans le but d'étudier les ressources naturelles et la faune, est une option qui, dans une certaine mesure, favorisera une connaissance plus approfondie de la biodiversité du Cuando Cubango et garantira la connexion avec différentes institutions et organismes nationaux et étrangers à caractère technico-scientifique et de garantir la responsabilité de la connaissance locale de ce processus », a-t-il souligné.

Il a exhorté les administrations municipales et la population en général à penser à l'environnement de manière plus globale, en engageant et en promouvant des activités liées à la plantation d'arbres, des campagnes de nettoyage dans les zones urbaines et périurbaines, en éliminant les principales sources de déchets.

Pour le vice-gouverneur, les conférences de sensibilisation de la société et l'éducation environnementale sur l'assainissement de base dans les collectivités devraient également être au centre des administrations municipales, afin d'améliorer la qualité de l'environnement, en tant que facteur qui influence la vie des populations.

Pour célébrer cet anniversaire, le bureau mène diverses activités, telles que la plantation d'arbres, des campagnes de nettoyage en milieu urbain, des conférences de sensibilisation et d'éducation environnementale sur l'assainissement de base dans les communautés, la lutte contre le braconnage et les incendies anarchiques.