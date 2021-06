Algérie: Daoui - Une opportunité "d'amender les lois qui vont à l'encontre des intérêts du pays"

Annaba — Le secrétaire général du parti El Karama Mohamed Daoui a affirmé samedi à Annaba, que les prochaines élections législatives représentaient "une opportunité d'amender les lois qui vont à l'encontre des intérêts du pays".

Lors d'un meeting populaire animé dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin, Mohamed Daoui a soutenu que son parti oeuvrera, dans le cas où il obtiendrait la confiance du peuple, à "amender une série de lois élaborées sur mesure pour piller les richesses du pays et servir les intérêts d'une catégorie qui voulait nuire aux acquis et aux intérêts du pays et du citoyen".

Le SG du parti El Karama a également évoqué les défis liés aux prochaines législatives, invitant les candidats et sympathisants de sa formation politique à "faire montre de sincérité lors de leurs rencontres avec les citoyens notamment dans les localités rurales et les zones d'ombre pour gagner leur confiance et remporter leurs voix".

M. Daoui a également passé en revue les missions du député à l'Assemblée populaire nationale, affirmant que "le temps des promesses mensongères est révolu", estimant que "la confiance du citoyen ne s'obtient désormais que par la qualité des interventions de ses représentants".