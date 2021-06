Cote d'Ivoire: « One man show » - L'humoriste Boukary promet un spectacle époustouflant le 19 juin

« Ils verront d'autres choses qu'ils n'ont pas encore vues ». Telle est l'assurance donnée par l'humoriste Kacou Gilles Romuald alias Boukary à ses fans et par ricochet à tous les férus de l'humour en Côte d'Ivoire à l'occasion de son « One man show » prévu le 19 juin, au Palais de la culture d'Abidjan-Treichville.

Celui qui a l'habitude de prester sur des scènes telles Bonjour, le Parlement du rire et Abidjan capital du rire, entend donner le meilleur de lui-même pendant au moins 1h30, à la salle Anoumabo. « Il ne faut pas rater ce spectacle...Je ne vais pas vous décevoir », promet Boukary.

Pour ce show, il aura le soutien de plusieurs autres humoristes et non des moindres. L'Ambassadeur Agalawal; Koro Abou; Dao, le Soldat sans grade; En K2K et notamment Gohou Michel qui promet une prestation inédite. « Nous serons là en tant que doyens Digbeu Cravate et moi. Je suis personnellement prêt à faire la première partie de ce spectacle », souligne-t-il. Avant de lancer un appel aux friands de l'humour : « Je voudrais lancer un appel à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui veulent un tant soit peu rire et retrouver le sourire, parce que le rire soigne, qu'ils viennent au Palais de la culture le 19 juin, à 19h ».

Gohou Michel explique d'ailleurs que Boukary est connu comme l'un des humoristes les plus adulés en Côte d'Ivoire et en Afrique. « Quand on voyage beaucoup, on sait ce que Boukary représente hors de la Côte d'Ivoire dans le milieu humoristique...parce qu'il a un créneau assez spécial que lui seul a le secret », reconnaît-il. C'est pourquoi, lui, en tant que devancier dans le métier, il ne peut que l'encourager sur cette voie autrefois parsemée d'embûches.

L'Ambassadeur Agalawal ne dira pas le contraire. Il dit être heureux de voir Boukary enfin s'engager. Selon lui, depuis son jeune âge au lycée, il admirait ce dernier sur la scène de l'émission télé « Dimanche passion » jadis animée par Barthélémy Inabo sur les ondes de la Rti.

Yacouba Ouattara, directeur général de Gaou Productions, qui accompagne ce spectacle, assure des dispositions sécuritaires, logistiques et sanitaires prises pour un spectacle de qualité ce jour au Palais de la culture. Rappelons que ce « One man show » a pour thème : « Boukary, tu es comment ? ».