Maroc: La CEN-SAD salue la décision de SM le Roi de régler la question des mineurs marocains non accompagnés

La Communauté des Etats sahélosahariens (CEN-SAD) a salué vendredi la décision "sage et perspicace" de SM le Roi Mohammed VI de régler de manière définitive la question des mineurs marocains non accompagnés, en situation irrégulière dans certains pays européens. Dans un communiqué, la CEN-SAD a affirmé qu'en procédant à la prise de cette décision, "SM le Roi renforce davantage l'engagement ferme du Royaume du Maroc à rapatrier solennellement des mineurs non accompagnés, dûment identifiés".

La CEN-SAD s'est félicitée du "rôle déterminant" de la diplomatie marocaine conduite par le Souverain en matière de gestion de la migration afro-européenne, soulignant que le Maroc tient à préserver ses rapports de bon voisinage avec les pays de la rive Sud de la Méditerranée. La Communauté a également salué les dispositions prises par le Royaume pour renforcer la concertation et le dialogue avec les pays européens et de l'Union européenne en vue de parvenir à un règlement humain et rapide de la situation des mineurs non accompagnés, conformément aux engagements des cadres communs de partenariat, notamment le Dialogue euro-africain sur la migration et le développement (Processus de Rabat), le Dialogue UE-Afrique, le Partenariat euro-méditerranéen, le Dialogue 5+5 et le Forum mondial sur la migration et le développement.

A cet égard, la CEN-SAD rappelle l'adoption par le Royaume en 2013 de la Stratégie nationale d'immigration et d'asile qui a permis la régularisation de la situation de plusieurs milliers de migrants subsahariens sur le sol marocain entre 2014 et 2020. SM le Roi Mohammed VI a été désigné par l'Union africaine, en tant leader sur la question migratoire afin de trouver des solutions globales et humaines aux questions migratoires sur le continent africain, note la CEN-SAD. Au regard de toutes ces actions et grâce à l'implication personnelle du Souverain, l'Union africaine s'est doté d'un Observatoire africain des migrations, installé depuis 2020 à Rabat, ajoute la CENSAD.

Paris salue l'engagement du Maroc

La France a salué, vendredi, l'engagement du Maroc à résoudre la question des mineurs non accompagnés en Europe. «La France salue l'engagement du Maroc exprimé par l'instruction Royale du 1er juin d'accepter le retour des mineurs isolés d'origine marocaine présents sur le territoire européen», indique la porteparole du Quai d'Orsay en réponse à une question de la MAP. «Cet engagement vient souligner notre volonté commune de traiter au mieux cette question difficile, sur laquelle la France et le Maroc ont des échanges réguliers qui ont permis l'adoption d'une procédure commune relative à la prise en charge des mineurs non accompagnés. Celle-ci relève en France de la compétence exclusive des juges des enfants», note la porte-parole. Dans ce cadre, poursuit-elle, «la France est pleinement disposée à poursuivre le travail de coopération judiciaire afin de faciliter des placements transfrontaliers». «Nous nous tenons aux côtés de nos partenaires marocains pour œuvrer à une gestion mutuelle des enjeux migratoires dans un esprit de confiance et de partenariat», poursuit la même source. Et d'ajouter que «le Maroc est un partenaire essentiel pour l'Union européenne, notamment sur la question des flux migratoires. La France souhaite que cette coopération se poursuive et se renforce ».