Maroc: Achraf Hakimi courtisé par les grosses cylindrées du football européen

Après le PSG, Chelsea et Arsenal prêts à mettre le paquet

Le séjour d'Achraf Hakimi en lombardie pourrait ne pas aller au-delà d'une saison. L'international marocain fait partie des rares joueurs qui sont dans les radars des grosses écuries du football européen prêtes à casquer des sommes faramineuses pour s'attacher ses services.

S'il y a quelques jours, le PSG a manifesté son grand intérêt pour le latéral de l'Inter Milan, le club français n'est désormais plus seul dans la course pour son recrutement. Le Paris Saint-Germain, aucunement tenté par le fait de garder l'international italien Florenzi, reparti pour la Roma, serait disposé à débourser 60 millions d'euros pour avoir dans ses rangs Hakimi, montant jamais atteint par le club français pour l'achat d'un latéral depuis l'arrivée des investisseurs qataris. Sauf que l'Inter est décidé à ne pas brader sa coqueluche qui était l'un des principaux artisans de la reconquête du scudetto après neuf ans de disette. Les dirigeants milanais, qui ont opté pour une politique d'austérité budgétaire, réclament 80 millions d'euros, ce qui, d'après certains sites spécialisés et des médias britanniques, pourrait dissuader les Parisiens.

Une situation qui devrait faire les affaires de deux clubs londoniens, à savoir Chelsea où évolue Hakim Ziyech et Arsenal. Que ce soit les Blues ou les Gunners, tous deux sont prêts à mettre le paquet et à présenter une offre qui intéresserait le consortium chinois propriétaire de l'Inter Milan, club avec lequel Achraf Hakimi est lié par un contrat jusqu'à juin 2025. Achraf Hakimi, qui avait fait toutes ses classes avec le Real de Madrid avant de porter les couleurs du Borussia Dortmund à titre de prêt, est bien parti pour briller dans un troisième championnat majeur. Si la Ligue 1 se veut de moindre standing que la Premier League, il n'en demeure pas moins qu'en jouant pour le PSG, il aura toutes les chances de gagner beaucoup de titres, ce qui est peu évident en optant pour Arsenal, alors que Chelsea serait la bonne affaire. En attendant, Achraf Hakimi, à peine 22 ans, est actuellement, en stage de préparation au Centre national de football Mohammed VI à Maâmora, avec le Onze national qui prépare ses deux matches tests contre le Ghana et le Burkina Faso, prévus respectivement le 8 et le 12 courant à l'Ensemble sportif Moulay Abdellah de Rabat.

Ces rencontres amicales entrent dans le cadre de la préparation de la sélection marocaine aux éliminatoires du Mondial 2022 repoussées par la CAF jusqu'au mois de septembre prochain. Au cours de cette campagne, l'EN évoluera au groupe I aux côtés des équipes de Guinée, Guinée-Bissau et du Soudan, sachant que seul le premier de la poule balisera son chemin pour le match barrage dont le vainqueur décrochera l'un des cinq tickets du Mondial attribués au continent africain.

Harrit convoité par Villarreal

Villarreal, champion en titre de l'Europa League, veut s'attacher les services de l'international marocain Amine Harit, 23 ans, rapporte, jeudi, le quotidien sportif espagnol « Marca ». L'entraîneur de l'équipe espagnol, Unai Emery, parie sur le recrutement du joueur marocain, sociétaire de Schalke 04, pour renforcer son effectif avant de participer à la prochaine édition de la Ligue des champions, précise la publication espagnole. Harrit, l'un des joueurs les plus talentueux de la Bundesliga, avait déjà donné son accord pour rejoindre le club espagnol en janvier dernier avant que les négociations entre les deux parties ne soient suspendues, rappelle « Marca ». Selon le quotidien, Villareal a décidé de rétablir les négociations avec Schalke, relégué à la deuxième division du championnat allemand, pour accélérer l'arrivée du joueur marocain au club espagnol. Harit a fait ses débuts à Nantes avant de signer en 2017 avec Schalke 04 pour un contrat de sept ans