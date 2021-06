Maroc: Nouvelle édition du Festival Handifilm à Rabat

La 14ème édition du Festival Handifilm aura lieu du 17 au 19 juin à Rabat sous le thème "Les troubles d'apprentissage à travers le zoom des jeunes cinéastes". Organisé par l'Association Handifilm, dans le cadre de ses activités visant à diffuser une culture accueillante de la diversité auprès du grand public et à développer les capacités créatives des jeunes, ce festival se déroulera sous forme hybride alliant numérique et présentiel, eu égard au contexte de la pandémie de la Covid19, indique-on auprès des organisateurs.

Cette édition connaitra la participation de 31 films représentant huit pays répartis dans les catégories "Compétition internationale officielle du court-métrage", "Compétition internationale du court-métrage spécial Junior" et "Panorama", a déclaré le Directeur général du Festival, Hassane Benkhlafa, cité dans un communiqué parvenu à la MAP. Seize films internationaux de sept pays, dont le Maroc, sont en lice dans la catégorie du court-métrage, selon les organisateurs, tandis que quatorze films (10 du Maroc, 2 de France et 2 d'Italie) participent à la compétition internationale du court-métrage spécial junior. Cette pandémie a eu un impact négatif sur tous les aspects de la vie, et le domaine de la culture et de l'art n'a pas été épargné de ce fléau, ajoute la même source.

Toutefois, l'association a été en mesure de développer et d'adapter ses activités aux exigences de la pandémie, dans le respect total des procédures barrières préconisées à l'échelle nationale et internationale. Ainsi, l'association à contribué à l'encadrement et l'accompagnement des jeunes dans la production de leurs films dans le cadre du projet "Les Jeunes devant et derrière la caméra pour une société inclusive", avec le soutien de la fondation Drosos. "Nous sommes heureux de présenter ces films dans le cadre de la compétition internationale spécial junior de cette édition", a assuré, pour sa part, Lamiaa Oussibrahim, chef du projet en question.

Les films marocains participant à la compétition du court-métrage sont "Salima" de Mohamed Addabani et "Farha" de Soufiane Sanioui, tandis que les lycées Ahmed Chaouki (Salé), Madaris Mohammed V (Rabat), Kacem Amine (Sidi Slimane) et Abdelkarim Khettabi (Tifelt) sont présents dans la catégorie du court-métrage spécial junior avec "L'entêtement des lettres", "L'Alphabet d'Adam", "Une seconde chance" et "Able", respectivement. Les films "Six Neuf " du Lycée Ibnou Rochd (Témara), "Hess Biya" du Lycée Moussa Ibnou Nousseir (Khémisset), "Pas encore" du Lycée Abou Baker Errazi (Skhirat), "Sarkha" du Lycée Amir Moulay Abdellah (Sidi Slimane), "Loin du Regard" réalisé par la Délégation nationale de l'Education nationale (Berrechid) et "Sentiments" du Groupe Scolaire Ajial Al Madina (Berrechid) sont programmés dans la même catégorie.

Aussi, le film "Don't Forget Me" des réalisateurs Jackie Spinner et Rajar Bouardi représente le Maroc dans le cadre de la section "Panorama". Par ailleurs, un bouquet d'activités parallèles, hommages, Master Class et table rondes figure également au menu de cette 14ème édition. Le Jury de ce festival est composé de Adil Semmar, critique de cinéma et traducteur, Janane Fatine Mohammadi, réalisatrice, Asmaa El Alaoui, productrice et directrice de l'Institut Spécialisé du Cinéma et de l'Audiovisuel, ainsi que de la cantatrice-lauréate meilleure voix marocaine en 2016, Kawrar Benchaffi.