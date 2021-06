Maroc: Planche à voile et kitesurf

Essaouira à l'heure de la 1ère édition de "MOGAWIND"

La première édition de "MOGA WIND", une compétition sportive de planche à voile et kitesurf,se tiendra, ce samedi, sur la plage de la ville d'Essaouira. Initié par le Club Royal de planches à voile d'Essaouira, sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de voile et en partenariat avec le Direction provinciale du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, cet événement verra la participation de 80 sportifs, dont 20 jeunes de moins de 20 ans, adeptes de planche à voile ou de kitesurf, indiquent les organisateurs.

Au menu figurent trois courses : les deux premières sont des compétitions de kitesurf, avec une réservée aux enfants de moins de 14 ans et l'autre aux adultes, alors que la 3ème course sera dédiée à la planche à voile. Une cérémonie de remise des prix aux vainqueurs sera organisée à l'issue des différentes épreuves.

"Après des mois sans rencontres possibles pour nos athlètes et tous les amateurs des sports nautiques, nous sommes extrêmement heureux de pouvoir organiser cette première édition de MOGA WIND",soulignent les organisateurs dans un communiqué.

"Les nombreuses inscriptions à cette manifestation témoignent de l'engouement des adeptes de kitesurf et de planche à voile pour un tel événement et de leur envie de se retrouver dans le cadre d'une compétition qui allie sport et convivialité", explique Karim Elouafa, animateur du Club Royal de planches à voile d'Essaouira, et initiateur de l'évènement.