Maroc: Volonté commune de Rabat et d'Addis Abeba d' approfondir leur coopération

Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a salué les résultats des entretiens, qui ont eu lieu par visioconférence, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et le vice-Premier ministre, ministre éthiopien des Affaires étrangères, Demeke Mekonnen Hassen.

Evoquant les relations entre le Maroc et l'Ethiopie lors d'un point de presse, le porte-parole du ministère, Dina Mufti, a affirmé que Nasser Bourita a réitéré la détermination du Maroc à renforcer la coopération avec l'Ethiopie dans différents domaines. Les deux parties ont également convenu d'accélérer la mise en œuvre des accords signés entre les deux pays dans divers domaines, notamment ceux conclus à l'occasion de la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2016 en Ethiopie, a-t-il ajouté.

rappeler que lors de cet entretien entre les deux ministres, l'Ethiopie a loué les efforts sérieux et crédibles déployés par le Maroc pour trouver une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable au différend régional autour du Sahara, sous les auspices exclusifs de l'ONU et conformément aux principes et objectifs énoncés dans la Charte des Nations unies.

Les deux responsables ont, par ailleurs, examiné les progrès réalisés dans la mise en œuvre des vastes et ambitieux accords de coopération entre les deux pays, avait indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. A cet effet, précise la même source, Nasser Bourita et Demeke Mekonnen Hassen ont noté avec satisfaction la trajectoire ascendante des liens bilatéraux, particulièrement depuis la visite de SM le Roi Mohammed VI à Addis-Abeba en 2016, et ont convenu de maintenir cette dynamique dans les domaines prioritaires, tels que l'éducation, la formation professionnelle, les infrastructures, l'agriculture, les énergies renouvelables et la coopération décentralisée.