Algérie: SMA - La société civile joue "un rôle fondamental" dans la promotion de la citoyenneté

Setif — Le Commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui, a souligné dimanche à Sétif que la société civile joue un "rôle fondamental" dans la promotion de la citoyenneté sous toutes ses formes, d'autant que le pays a rendez-vous avec une étape importante pour l'édification d'une Algérie nouvelle.

Présidant l'ouverture d'une conférence régionale de sensibilisation quant à l'importance de participer aux prochaines législatives, le Commandant général des SMA a précisé que "l'Algérie s'apprête à élire ses représentants à l'Assemblée populaire nationale et il est du devoir de la société civile, considérée comme un partenaire fondamental, de promouvoir le devoir civilisationnel qui est celui de voter et d'exprimer son opinion".

Le même intervenant a estimé que le respect des conditions juridiques dans lesquelles se déroulent ces élections, en sus du rôle de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), considérée comme une "partie neutre" qui veille à ce que l'opération électorale se déroule dans des "conditions démocratiques et transparentes", basées sur le principe de l'égalité des chances, permettront de "constituer une APN découlant d'une réelle volonté populaire".

Et d'ajouter: "Les prochaines élections électorales seront différentes des précédentes, car cette fois ci le dernier mot reviendra au peuple".

Le Commandant général des Scouts musulmans algériens a, à cette occasion, appelé les composantes de la société civile et du mouvement associatif à assumer leur rôle en "relayant des messages rassurants pour rétablir la confiance entre le citoyen et les institutions de l'Etat en vue de l'encourager à contribuer au changement espéré".

Estimant que "l'ère du tutorat sur le peuple algérien est révolu et ne reviendra pas", Abderrahmane Hamzaoui a insisté sur l'importance de participer à ces élections pour "parachever le processus d'édification des institutions de l'Etat et la concrétisation du changement et permettre à l'Algérie de passer à une nouvelle étape consacrant l'Etat de droit".

Au terme de son intervention, il a appelé les citoyens à "conjuguer leurs efforts et saisir l'opportunité d'édifier une institution législative en mesure d'assumer sa mission de contrôle et de législation et, par ricochet, de contribuer au développement et à la stabilité nationale".

Pour sa part, le délégué de wilaya de l'ANIE, Rabiê Moukari, a insisté sur "l'importance de la participation à ces élections pour contribuer à l'édification des institutions constitutionnelles de l'Etat algérien", estimant qu'une forte participation sera en mesure de concrétiser un " changement radical".

Cette rencontre régionale à laquelle ont participé des acteurs de la société civile et des associations de dix wilayas de l'Est du pays, a été marquée par la présentation de deux conférences sur "Le rôle de la société civile dans la dynamisation des élections en Algérie", présentée par Dr. Karim Regouli de l'université Sétif- 2, et "Les élections législatives 2021 : dimension, impact et défis du changement", présentée par Dr. Kamel Betouche de l'université Constantine-2.