Algérie: Benouenane - "Le ralliement autour du processus démocratique, une grande responsabilité"

Annaba — Le président de l'instance chargée de la gestion du parti Talaie El-Hourriyet, Réda Benouenane, a estimé dimanche à Annaba, qu'une large participation des citoyens aux prochaines législatives et le ralliement autour du processus démocratique est "une grande responsabilité qui incombe à tous les Algériens".

"Le parti Talaie El-Hourriyet participe à ces élections par conviction et responsabilité envers le pays qui fait face à de multiples dangers et qui a besoin que ses enfants se dressent aujourd'hui comme un seul homme contre ceux qui tentent de le déstabiliser et de décourager les plus fidèles d'entre eux", a-t-il relevé, lors d'un meeting animé au théâtre régional Azzedine-Medjoubi, au chef-lieu, dans le cadre de la campagne électorale des législatives du 12 juin.

Ce responsable politique a, dans ce sens, appelé "à unir les rangs et accompagner ceux qui veulent faire avancer l'Algérie, en votant en force et en contribuant efficacement et avec responsabilité à élire des hommes et des femmes qui traduiront la volonté populaire au sein de la prochaine Assemblée populaire nationale".

D'autre part, M. Benouenane a abordé les grands axes du programme du parti Talaie El-Hourriyet et sa vision pour l'édification d'une Algérie qui garantira l'avenir des différentes générations, soulignant que la mise en oeuvre de ce programme ne peut se concrétiser qu'avec "la participation des citoyens aux élections et le vote en faveur d'une élite parlementaire qui protègera les intérêts et les acquis de l'Algérie et oeuvrera à leur valorisation".