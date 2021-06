Algérie: Ghouini appelle à faire preuve de sincérité dans le travail en vue de défendre les intérêts suprêmes du pays

Alger — Le Président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini a appelé, dimanche à Alger, les militants de son mouvement, à faire preuve de sincérité dans le travail, en vue de défendre les intérêts suprêmes du pays, à être en lien permanent avec les citoyens, à s'enquérir de leurs préoccupations et à défendre leurs intérêts légitimes.

Animant un meeting populaire au Club des moudjahidine à Alger, dans le cadre de la campagne électorale pour les prochaines législatives, M. Ghouini a fait part de la disposition des candidats du mouvement à Alger, à œuvrer en vue de " soulever les préoccupations socio-économiques, culturelles et environnementales dont pâtit la capitale, si sa formation venait à remporter des sièges à la prochaine Assemblée populaire nationale (APN), à travers la présentation d'un modèle optimal et nouveau dans la représentation des citoyens, dans la gestion et la lutte contre la corruption, tout en mettant à terme à l'abus de fonction et l'exploitation de la bureaucratie".

Le président du Mouvement El Islah a mis en avant l'importance de coordonner le travail avec tous les partenaires, en vue de l'amélioration de la situation dans la capitale qui pâtit de problèmes aux aspects multiples, à travers la coopération avec la société civile, tout en l'associant dans l'apport de propositions et la prise de décisions, dans les affaires publiques et le contrôle, en vue de concrétiser les projets de développement local, tout en les distribuant équitablement et de mettre un terme aux différents dysfonctionnements, afin de concrétiser l'équilibre, à même de consacrer la justice sociale.

Au terme de son meeting, M. Ghouini a valorisé tous "les efforts déployés par l'Armée nationale populaire (ANP) ,en vue de protéger la Patrie et défendre son unité territoriale et les composantes et éléments de l'identité nationale", saluant le Hirak populaire béni qui a exprimé les positions de la majorité du peuple algérien au changement à travers la consolidation de la cohésion et de la fraternité entre le peuple et son armée".