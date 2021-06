Afrique: L'Angola au forum « Afrique-Europe Space Earth Observation »

Luanda — La ministre angolaise de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Sambo, participera, les 10 et 11 juin, à Lisbonne (Portugal), au Forum de haut niveau « Africa-Europe Space Earth Observation ».

Selon une note envoyée à l'ANGOP, le forum vise, entre autres objectifs, à encourager la coopération entre les deux continents dans le secteur de l'Observation de la Terre (OT) et ses applications, en favorisant le développement de systèmes avancés et une plus grande implication des secteurs public et privé dans des zones non spatiales et contribuer à la création d'emplois qualifiés et au développement économique durable.

Maria do Rosário Sambo, qui est déjà au Portugal, a participé, entre le 2 et le 4 de ce mois, à la Conférence ministérielle de haut niveau et des partenaires, intitulée « All Atlantic 2021 ».

La conférence visait à générer une nouvelle dynamique dans le dialogue et la coopération existants, dans le cadre de l'initiative "All-Atlantic Ocean Research Alliance", et a réuni des représentants et partenaires de haut niveau du milieu marin, des différentes latitudes de l'Océan Atlantique, une étape significative dans la coopération sur la recherche et innovation pour un Océan Atlantique durable.