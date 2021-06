Cote d'Ivoire: "Notre Dame du Plateau" - Le nouveau bureau du réseau des anciennes du collège offre du matériel didactique

La nouvelle équipe du réseau des anciennes du collège notre Dame du Plateau (Randap), présidée par Sania Gagbé Aka, directrice adjointe d'agence à la Cgrae, a fait un important don à leur ancien établissement, le samedi 5 juin.

La donation est composée d'ouvrages scolaires, cartables, complets de pagnes, tee-shirts etc. Le tout pour un montant de près d'un million de Fcfa. C'était à l'occasion de la fête de fin d'année organisée par l'établissement. Qui a permis de distinguer les meilleurs élèves de l'année scolaire 2020-2021. Une occasion saisie par le Randap pour présenter son nouveau bureau et sa feuille de route.

Plusieurs axes ont été présentés. A savoir : le sociale, sanitaire, scolaire, sportif, économique et professionnel.

« Le réseau veut contribuer à l'amélioration de cadre de vie de l'école, accompagner les initiatives de l'établissement, notamment l'attribution de prix aux élèves méritantes. Précisément, il s'agira entre autres d'une opération coup de peinture, prévue le 21 juillet, faire des dons à la prochaine rentrée scolaire aux élèves en situation précaire, organiser des séances de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus et bilan de santé, exposition-vente ou foire commerciale et lancement de l'annuaire de compétences », a indiqué Jeanne-d'Arc Gbadié, première vice-présidente chargée de l'organisation par ailleurs assistante de direction à Nsia technologie.

Elle a également fait savoir qu'il s'agit aussi de promouvoir les relations interprofessionnelles et la formation continue, entretenir des relations avec les associations apparentées du pays et de l'étranger.

Une messe d'action de grâce a été dite par l'Abbé Ange Fidèle Gossan, vicaire à la cathédrale Saint-Paul du plateau et aumônier dudit collège. Qui a par ailleurs rappelé les vertus et les valeurs cardinales de la charité et des bonnes œuvres en vers son prochain.

L'homme de Dieu a saisi la même occasion pour prodiguer de sages conseils aux élèves qui pour certains les portes de l'école se ferment pour faire place aux vacances, et pour d'autres les encourager à se concentrer pour leur réussite aux examens de fin d'année. Se félicitant Be Raphaël censeur, représentant la directrice du collège a remercié le Randap pour la belle action à leur endroit.

Chants, danses, louanges, prestation artistique ont meublé l'événement. Le Randap, il faut le rappeler, existe depuis 2019. Sa mission est de promouvoir entre les membres une chaîne de solidarité et toutefois faire vivre l'esprit Notre Dame. La nouvelle présidente Sania Gagbé Aka, a été élue le 24 avril 2021, pour un mandat de 2 ans