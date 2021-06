Afrique: Sierra Leone - Thomas Daddy Brima élu nouveau président de la SLFA

Réunis le samedi 5 juin au cours du congrès électif de la SLFA à Makeni, les délégués ont élu Thomas Daddy Brima comme nouveau président de la Sierra Leone Football Association (fédération de Sierra Leone de football) pour un mandat de quatre ans.

Brima succède à Isha Johansen après avoir récolté un total de 31 voix pour vaincre son adversaire Sadick Deen-Nyarkoh qui n'a obtenu que 26 voix.

Avant le très attendu Congrès électif à l'hôtel Wusum de la ville de Makeni (nord-est), trois candidats, à savoir Emmanuel Saffa Abdulai, Isha Johansen et Rodney Michael s'étaient retirés de la course à la présidence.

L'observateur de la FIFA Solomon Mudege qui était présent a félicité les délégués pour leur haut niveau de civilité, de paix et de transparence affiché tout au long du Congrès électif et a assuré le soutien continu de la FIFA pour aider à développer l'infrastructure de la Sierra Leone.

Le président nouvellement élu de la SLFA, Thomas Daddy Brima est un homme d'affaires renommé et président du club de deuxième division Lumley Striker basé dans la région de l'Ouest et dirige le football depuis un peu plus d'une décennie.

L'ancien joueur de Bo Kauka Strikers a déclaré à CAFOnline.com qu'il était très déterminé à réunir la famille du football en Sierra Leone, notant qu'il miserait sur ses relations durables établies avec d'autres au fil des ans en tant que joueur, enseignant, administrateur de football et homme d'affaires. .

Il a déclaré : "Cela fait du bien de toujours gagner, et gagner une élection de cette nature pour être le patron de la SLFA est gratifiant.

"Je suis profondément honoré du soutien de tous les délégués ainsi que de mon prédécesseur Isha Johansen (maintenant membre du Conseil de la FIFA) pour m'avoir écouté et s'être retiré de la course à la présidence de la Fédération. J'ai écouté et noté plusieurs demandes au cours du congrès adressées au nouveau président de la Fédération pour mettre fin à la fracture du vieillissement entre les parties prenantes du football du comté tout en préservant l'intégrité, la dignité et la transparence dans le jeu », a-t-il noté.

D'autre part, l'ancien membre du Comité Executif Harold Nat Johnson succède à Brima Mazola Kamara en tant que nouveau premier vice-président de la Sierra Leone Football Association après avoir battu Paul Saquee par 7 voix (32-25) tandis qu'Alie Badara Tarawali remplace Alie Commoner Kargbo en tant que deuxième vice-président de la fédération après avoir été élu sans opposition.

Les autres membres élus sont Kweku Lisk et Mohamed Sorie Jalloh tandis que Ramatulai Kamara a remporté le siège féminin sans opposition pour devenir la première femme à être élue au comité exécutif de la SLFA.