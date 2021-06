Angola: Le pays réaffirme son engagement à défendre les mers

Lisbonne (Du Correspondant) — La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Sambo, a réaffirmé, ce samedi, sur l'île de Ponta Delgada (Portugal), l'engagement à la mise en œuvre d'actions pour le développement scientifique des techniques de défense des mers, pour sauvegarder la durabilité de la planète.

Le ministre s'exprimait lors de la conférence ministérielle de haut niveau qui se tient sous le thème « Coopération atlantique en matière de recherche et d'innovation pour un océan durable », organisée par la Présidence portugaise de l'Union européenne.

Selon Maria do Rosário Sambo, l'Angola possède une vaste zone maritime de la côte atlantique, l'un des éléments prépondérants pour le bien-être, la prospérité et la sécurité des générations présentes et futures.

La ministre angolaise a défendu la conservation et l'utilisation durable des océans, des mers et des ressources maritimes, comme stipulé dans l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

L'Angola fait partie du « Centre de recherche international de l'Atlantique », une plate-forme de coopération scientifique pour la production et le partage de connaissances et de données sur l'espace, l'atmosphère, les océans et le changement climatique, a-t-elle ajouté.

Elle a exprimé la volonté du pays d'intégrer des partenariats internationaux, visant le développement de programmes scientifiques spécifiques, en vue de la sauvegarde de l'Atlantique et de sa pérennité.

Accompagnée de l'ambassadeur d'Angola au Portugal, Carlos Alberto da Fonseca, la ministre a participé à l'événement en tant qu'invitée spéciale de son homologue portugais, Manuel Heitor.

La conférence, qui a réuni des experts de différents pays, a permis d'aborder et de discuter de l'importance des océans dans la régulation du climat, de l'économie bleue, de la pêche, de la biodiversité, entre autres.