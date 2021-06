Cote d'Ivoire: "Promotion du vivre ensemble" - Une plate-forme pour véhiculer les actions du défunt 1er ministre Hamed Bakayoko

La plate-forme des belles Dames de Hambak pour la réconciliation du peuple ivoirien à travers sa présidente Koné Sogbe Nadège a animé une conférence de presse au groupe scolaire siporex8 à Yopougon Kenya, le samedi 5 juin 2021.

La conférence a pour objectif de porter à la connaissance du grand public la nouvelle dénomination de la structure qu'elle a la charge de diriger. « Nous avons créé l'association pour soutenir les idéaux et actions de paix et de cohésion du défunt premier ministre, Hamed Bakayoko », a-t-elle fait savoir.

Avant de faire remarquer que le lancement devait avoir lieu le 13 mars 2021 et malheureusement, il a plu à Dieu de rappeler leur mentor avant la date prévue. « Nous avons voulu créer une fondation qui porte son nom mais le processus était très long. Donc, nous avons a décidé de modifier légèrement le nom qui désormais est "la plateforme des belles dames de la Côte d'Ivoire pour la cohésion sociale et le vivre ensemble", en lieu et place de "la plateforme des belles dames de Hambak pour la réconciliation du peuple ivoirien", a indiqué Koné Sogbe Nadège.

Ajoutant qu'elles restent toujours attachées aux idéaux et actions de paix et de cohésion de l'homme (Hamed Bayakoyo). La conférencière a fait également savoir que sa nouvelle structure reste apolitique. Elle aura donc pour mission de former, sensibiliser les uns et les autres sur la cohésion, le vivre ensemble en vue non seulement d'assurer le bien-être des ivoiriens en particulier mais en général de tous ceux qui vivent sur le territoire.

Avant, un hommage a été rendu à l'illustre disparu. Créer en 2021, la plateforme a pour vocation de vulgariser les actions de cohésion, de paix et de développement.