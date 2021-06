Ile Maurice: Enquête judiciaire sur la mort de Kistnen - Des protagonistes et des points forts

Yogida Sawmynaden, l'ex-ministre du Commerce, est convoqué au tribunal de Moka en ce lundi 7 juin. Ce, dans le sillage de l'enquête judiciaire initiée après le meurtre de Soopramanien Kistnen, dont le corps partiellement calciné a été retrouvé dans un champ de cannes à Telfair, le 16 octobre 2020. Ci-dessous, quelques-uns des principaux protagonistes et points forts de cette enquête.

Simla Kistnen. La veuve de Soopramanien Kistnen, surnommé Kaya, a soutenu en cour qu'elle soupçonne l'ex-ministre d'être derrière le meurtre de son mari. Elle a aussi raconté que son défunt mari était remonté contre l'ex-ministre, qui se serait servi de lui sans rien lui donner en retour ou presque.

Koomadha Sawmynaden. Le frère du ministre a non seulement confirmé les dires de Simla Kistnen, il a aussi rapporté ce que Kistnen lui avait dit juste avant sa mort. Que l'ex-agent avait rendez-vous avec Vinay Appanna et Deepak Bonomally et surtout que c'est Yogida Sawmynaden qui aurait organisé cette rencontre et la remise d'une importante somme d'argent.

Pooveden Subbaroyan. L'ex-partenaire d'affaires de Kistnen a confirmé que Kistnen avait bien rendez-vous le 16 octobre avec Vinay Appanna et Deepak Bonomally et que Kistnen les a rencontrés grâce à Yogida Sawmynaden.

Bruneau Laurette. Le témoignage de l'activiste, le 9 février, a été encore plus pertinent. D'abord, il a confirmé que le fameux «carnet de campagne» du MSM au no 8 lui avait été bien remis par Kistnen. Il a confirmé par la même occasion la colère de Kistnen qui lui aurait dit : «Zot tro servi dimounn mizer dan éleksion, mé zot donn kontra a zot bann kamarad.» D'autres révélations troublantes ont été faites, notamment concernant la station-service de Moka impliquant l'ex-ministre.

Sivom Arian. Il était un ami intime de Kaya. Au tribunal, il a confirmé la colère de ce dernier envers l'ex-ministre du Commerce.

Nishay Boodooa. Le neveu et confident de Kaya a également parlé de la détérioration de la relation entre son oncle et l'ex-ministre. Il a de plus confirmé que Kistnen lui avait parlé d'une somme de Rs 14 millions qu'il allait recevoir le 19 octobre, sans préciser la source de cet argent.

Des échanges de mails entre Yogida Sawmynaden et Kistnen ont aussi été évoqués en cour. Ils tendent à démontrer comment l'ex-ministre participait, à travers le défunt, à des appels d'offres du gouvernement et de la State Trading Corporation. Un mail échangé par Rocky Boodhoo montre l'implication éventuelle de Yogida Sawmynaden dans le projet d'hôtel de Pomponnette, où Kistnen avait obtenu un contrat pour ériger une clôture.

Même si la police, de son côté, a finalement admis que Soopramanien Kistnen ne s'est pas suicidé mais a été assassiné, elle semble exclure dès maintenant, selon nos informations, l'implication de ces personnes proches du pouvoir en disant : «Si c'était eux, le corps n'aurait même pas été retrouvé.» C'est dire qu'ils sont au courant des méthodes utilisées en haut lieu. En tout cas, la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath, qui préside l'enquête judiciaire, semble, elle, n'exclure aucune piste. Tout comme Me Azaam Neerooa du bureau du Directeur des poursuites publiques, Me Roshi Bhadain, représentant de Koomadha Sawmynaden et Me Rama Valayden, qui défend les intérêts de Simla Kistnen.