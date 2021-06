Afrique: Les Lions ont donné une belle leçon de football (coach zambien)

Thiès — L'équipe du Sénégal a donné "une belle leçon" de football à celle de la Zambie, a déclaré en conférence de presse, le sélectionneur des Chipolopolos Micho Sredojevic, saluant la production de son adversaire.

"Ce soir, nous avons appris face à une belle équipe, face à de grands joueurs, ce match va nous servir dans un proche avenir", a commenté le technicien serbe informant que ce revers (3-1) est conforme au statut de l'adversaire.

Cette rencontre va servir dans la volonté de l'équipe zambienne de construire un nouveau futur après une grande instabilité contrairement à l'équipe du Sénégal qui a gardé le même staff technique depuis plus de cinq ans, a indiqué le technicien serbe qui a longtemps entraîné sur le continent.

"Depuis la victoire à la CAN U20 en 2012, on aurait dû construire sur une génération mais ça n'a pas été fait", a-t-il regretté.

Cela a entrainé comme conséquence une absence à trois phases finales de CAN, 2017, 2019 et 2022, a rappelé le technicien serbe arrivé à la tête de l'équipe zambienne en pleines éliminatoires à la CAN "Cameroun 2022".

"Mais en dépit de ces difficultés, nous rêvons de construire et de qualifier la Zambie pour sa première phase finale de Coupe du monde", a dit le technicien saluant la rebuffade son équipe en deuxième période.

Micho Sredojevic a indiqué avoir demandé lors de la pause à ses joueurs de réagir malgré la qualité de l'adversaire.

"J'ai dirigé pendant plusieurs années en Afrique et je sais pouvoir titiller les égos de ces joueurs", a-t-il expliqué saluant une bien meilleure réaction en deuxième période avec le but et des occasions.