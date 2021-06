Cote d'Ivoire: Inspection et contrôle des établissements de tourisme - 114 agents assermentés à l'épreuve de la relance Post-Covid

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a procédé, le vendredi 4 juin, à la remise solennelle des cartes d'agents assermentés, à 114 de ses collaborateurs. C'était à l'hôtel Tiama d'Abidjan.

Par cet acte, le ministre officialise la mission de ces contrôleurs d'établissements de tourisme (hôtels, night-clubs, restaurants, agences de voyage, espaces de loisirs, etc.), après leur prestation de serment sacramentelle, en 2019, et des sessions de formation, en 2020. Avec leurs attributs remis par le ministre, ces 114 agents rejoignent 72 inspecteurs et contrôleurs déjà actifs. Et tous imprégnés des règles déontologiques, éthiques et civiques de leur assermentation, conformément aux dispositions du Code du Tourisme édicté en 2014.

Aussi, le ministre Siandou Fofana les a-t-il exhorté au respect scrupuleux de celles-ci. Notamment en faisant preuve de probité, de rigueur, d'abnégation, d'honnêteté. Mais aussi de flexibilité, tout en s'erigeant en agent de développement en vue de la relance du secteur touristique fortement impacté par la pandémie de la Covid. Et ce, à l'effet d'épouser l'ambition de rebond de l'écosystème touristique à travers la stratégie "Sublime Côte d'Ivoire". Qui est de positionner la destination ivoirienne dans le Top 5 africain. Avec, en point de mire, une embellie du tourisme domestique en parallèle avec l'attractivité du tourisme d'affaires et la transformation de la destination en véritable hub régional du divertissement.

Bien plus, aux agents assermentés, Le ministre a indiqué que de par la qualité de leurs inspections et contrôles en vue de classements, dépend la fiabilité et la viabilité des objectifs susmentionnés.

Toutes choses qui devraient se jauger par notre capacité à accueillir, en septembre (le 21), les festivités officielles de la Journée mondiale du tourisme (JMT). Ainsi que la tenue dans les prochains mois du Congrès mondial de l'Union postale universelle (UPU) et la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN) en 2023.

Ministère du Tourisme et des Loisirs