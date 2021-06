Cote d'Ivoire: Recherche et sauvetage maritimes - L'ISMI ouvre une école de formation.

L'Institut de Sécurité Maritime Interrégional (ISMI) de l'Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer, lance ce lundi 7 juin 2021, une Ecole de Recherche et de Sauvetage Maritime (SAR).

L'évènement qui sera couplé avec un séminaire de formation sur le même sujet, se tiendra dans les locaux à l'ARSTM, à Yopougon.

L'objectif général de ce projet, est de contribuer au renforcement du système global de recherche et de sauvetage de la vie humaine en mer, afin de réduire les risques d'accidents maritimes, de pollution et de décès en mer, à travers différentes sessions de formation et exercices répondant aux critères de l'OMI.

De façon spécifique, il vise à former au niveau des Etats du golfe de Guinée, les corps de métiers SAR suivants : les coordonnateurs SAR (CS/SC), les coordonnateurs de missions SAR (CMS/SMC), les opérateurs SAR, les coordonnateurs sur zones SAR (OSC), les personnels des unités SAR (SRU) et les personnels chargés du secours médical en mer.

La formation est également ouverte aux personnels des affaires maritimes intervenant prioritairement dans les MRCC ; aux personnels de la marine militaire et des unités affectées au sauvetage maritime ; aux personnels des centres de santé des gens de mer et de consultation médicale maritime ; aux personnels des centres de coordination de sauvetage aéronautique (ARCC) et centres de contrôle aérien, et aux personnels exerçant dans les organisations de l'architecture de sécurité de coopération de Yaoundé (CIC, CRESMAO, CRESMAC, CMC, etc.)