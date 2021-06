Madagascar: Commerce et environnement - Vitogaz et ses partenaires lancent la livraison par vélo électrique

Depuis le mois de mars, 3 acteurs engagés dans le respect de l'environnement, en l'occurrence Vitogaz, Jovena et Mbike livraison express se sont associés pour lancer une nouvelle offre innovante répondant aux nouvelles attentes du marché du gaz.

Un concept innovant puisqu'il suffit, pour les utilisateurs de gaz de la capitale, de commander dorénavant à distance et se faire livrer.

Vélos cargo électrique

L'offre de Vitogaz Express est, en effet, une flotte de cinq vélos cargo électrique mise en place en partenariat avec Mbike livraison express, une société de livraison à vélo qui dispose aussi d'une plateforme de vente en ligne, sur le réseau de stations-services Jovena. Sur simple appel téléphonique, par un message sur facebook ou via la plateforme de vente en ligne dédiée, les clients peuvent bénéficier de ce service innovant de livraison, avec un coût de livraison symbolique. « Nous voulons contribuer positivement à la vie à Madagascar en la rendant plus accessible, plus éco-responsable et plus connectée», explique Stéphane Lacas, le fondateur de MBike livraison express et champion de VTT. A travers la plateforme technologique www.mbikelivraisonexpress.mg, les clients peuvent passer leur commande 24/24 7/7, bénéficier de facilités de paiement et suivre en temps réel l'état d'avancement de leur livraison.

Fierté

Pour s'adapter à la réalité malgache, l'équipe dédiée à la prise de commande par téléphone a été renforcée de 7h à 17h du lundi au samedi pour faire face à l'augmentation de l'intérêt pour le service. « Nous adaptons dans le temps nos process pour renforcer la satisfaction client, et à terme nous espérons convertir nos utilisateurs à des commandes en ligne, où nos taux de réactivité sont meilleurs », précise Sparijane Bandealy, la responsable commerciale. Mais la plus grande fierté de cette plateforme est d'éviter les effets négatifs de la logistique urbaine classique. En effet, toutes les livraisons sont assurées à vélo cargo électrique, sur un modèle désigné spécifiquement pour transporter jusqu'à 2 bouteilles Vitogaz de 12,5kg par trajet. Cette offre tombe à pic pour les consommateurs, dans le contexte actuel de crise sanitaire, avec la limitation des déplacements et des mouvements.

Elle leur facilite surtout la vie en leur évitant la corvée des bouteilles à récupérer à leurs points de vente habituels. Enfin, ce service constitue un plus pour l'environnement, réduisant l'empreinte carbone pour la distribution de gaz. A ce jour, l'offre est disponible auprès de cinq stations-service du réseau Jovena : Ampasampito, Ivandry, Antaninandro, Andranomena, Iavoloha. D'autres stations suivront, précise Stéphane Debierre, Directeur commercial de Jovena, «Nos clients sont au cœur de notre attention et nous souhaitons proposer au plus grand nombre de personnes plus de services tout en simplifiant leur quotidien. Avec la livraison de votre gaz à domicile, 7j/7, en vélo électrique, Jovena, premier acteur de la distribution d'énergies à Madagascar se doit d'apporter des services innovants et dans l'air du temps».

Enjeu

Pour Vitogaz, cette initiative renforce sa volonté de promouvoir le gaz, en facilitant son utilisation, son acquisition par les consommateurs. Pour rappel, à Madagascar, le développement du marché du GPL est un réel enjeu car il permet de réduire l'utilisation du charbon de bois, une menace sévère pour la forêt malgache et l'environnement en général. Selon Olivier Gasbarian, Administrateur général de la société Vitogaz Madagascar, « Ce type d'offre innovante est devenue essentielle pour la société. Elle permet de répondre aux nouvelles exigences de nos clients, tout en réduisant notre empreinte carbone. Ces deux axes constituent notre ADN. Il s'agit pour Vitogaz de répondre à cette double exigence : la satisfaction de nos clients et le respect de l'environnement. Et ces deux exigences sont désormais étroitement liées».