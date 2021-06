Madagascar: Education nationale - Plus d'une centaine de vacataires « fantômes » démasqués

Le Trésor public a épinglé les dossiers des vacataires irréguliers du ministère de l'Education nationale. S'ils avaient été payés, ils auraient couté 134 millions d'ariary à la caisse de l'Etat

La chasse aux agents fantômes se poursuit. Le ministère de l'Education nationale procède actuellement à l'assainissement de la liste des vacataires. Plus d'une centaine de vacataires fictifs ayant participé aux examens CAE/EP (Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles primaires) et CAP/EP (Certificat d'aptitude pédagogique dans les écoles primaires) en 2018 ont été identifiés par le Trésor public. Ces vacataires « fantômes » se trouvaient dans la liste de ceux qui ont participé au bon déroulement de ces épreuves alors qu'ils n'ont même pas travaillé, selon le Directeur général en charge de la pédagogie (DGP) auprès du ministère de l'Education nationale (MEN), Andriamiakatsilavo Raoniherijaona. « Leurs dossiers ont été rejetés par le Trésor public. L'assainissement de la liste des bénéficiaires des vacations est plus qu'impératif », a-t-il indiqué.

Budget colossal. L'Etat doit s'acquitter de plusieurs millions d'ariary pour le paiement des agents qui ont participé aux examens du CAE/EP, CAP/EP , CEPE et BEPC. « Le budget alloué aux vacations pour cette année-là s'élève à 461 646 000 ariary mais après la découverte de ces agents fictifs, un gap de 134 millions d'ariary a été mis à nu. Ce qui fait qu'il reste encore 327 172 000 ariary à payer actuellement », poursuit toujours le DGP. Les indemnités de chaque vacataire varient en fonction de leurs tâches respectives et de leurs responsabilités mais le montant est compris entre 15 000 à 40 000 ariary par jour, explique, à son tour, le directeur des examens et des certifications auprès du MEN, Edinah Andrianarison.

Vérifications. Compte tenu de ces anomalies ainsi que de la vérification du registre des vacataires auprès du ministère de l'Economie et des finances ainsi qu'au sein de la Direction des examens, le paiement des vacations a connu des retards. C'est un problème qui revient sur le tapis chaque année. Pas plus tard que vendredi, une manifestation s'est tenue dans l'enceinte du MEN pour non-paiement des vacations de 2018 et de 2020. Les vacataires revendiquent le paiement de leurs indemnités dans les plus brefs délais surtout que le premier examen officiel au titre de cette année approche à grands pas. Leurs représentants ont été reçus par le ministre de tutelle et il a été convenu que le paiement des arriérés de l'année 2020 se fera au cours de ce mois si une commission est mise en place pour suivre de près le paiement des vacations de l'année 2018.