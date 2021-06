Madagascar: Attaque à main armée à Mandiavato - Des bandits tuent le père de famille à coups de couteau

Une famille demeurant à Ankorondrano dans le fokontany Ambohibary, dans la commune rurale Mandiavato a été victime d'une attaque à main armée commise par des bandits.

Le soir du jeudi au vendredi aux environs de 20 heures, les malfaiteurs se sont introduits dans le foyer des victimes. Ces derniers ont reçu des coups et ont été menacés avec un couteau pour donner aux bandits l'argent qui se trouve dans la maison. Certains ont été grièvement blessés et le choc psychologique est important. Blessé au niveau de la tête et du ventre, le père de famille est décédé. Le fils du défunt et son gendre, gravement blessés, ont été vite transportés à l'hôpital. Les victimes ont tout de suite alerté les gendarmes et les forces de l'ordre sont arrivées sur place mais n'avaient plus qu'à constater les faits.

Les criminels se sont enfuis à leur arrivée sans avoir pu s'emparer du moindre butin. Les gendarmes ont immédiatement engagé la poursuite des malfaiteurs, mais sans résultat pour le moment; aucun suspect n'a été encore arrêté. Simultanément, une enquête diligentée par les gendarmes du poste avancé de Mandiavato a été ouverte. Nous ignorons si elle a abouti à une ou des interpellations. Les postes avancés dans le district ont été avertis de cet incident. Tous les renseignements permettant d'arrêter les bandits sont attendus par les gendarmes.

Suite à cet acte de banditisme, les habitants du village ont peur pour leur sécurité, les attaques comme celles-ci se produisent de temps en temps dans la commune. En tout cas, les forces de l'ordre rassurent la population sur leur volonté d'attraper les bandits qui sèment la terreur dans la commune.