Madagascar: Grande distribution - Kibo Cash and Carry ouvre ses portes

Kibo Cash and Carry a fait le plein de clients dès ses premiers jours.

La grande distribution tananarivienne s'étoffe d'une nouvelle enseigne. Kibo Cash and Carry a ouvert ses portes depuis vendredi, avec l'inauguration officielle qui a vu la présence de la ministre de l'Industrie et de l'artisanat, Lanto Rakotomalala. Une entrée réussie, en tout cas, pour ce nouveau magasin géant, puisque dès samedi, les consommateurs sont venus en masse. Et ils n'étaient pas déçus. D'abord, pour le professionnalisme de l'équipe de Kibo en matière d'accueil et de service clientèle, mais également et surtout pour la disponibilité, la qualité et les prix des produits.

Pour ne citer, entre autres, que les 4 500 références alimentaires à prix compétitifs et très recherchées par les consommateurs de tous âges comme les glaces Haagen-Dazs, les chips Bretz, les surgelés McCain, les conserves d'Aucy... Sans oublier, bien évidemment, les produits de l'industrie locale. Appelé également libre-service de gros, le cash and carry consiste en la présentation de marchandises en entrepôt, sur palette ou sur racks, dans leur emballage d'origine. Un concept qui a, en tout cas, connu une adhésion immédiate des consommateurs.