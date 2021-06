Madagascar: Art contemporain - Prolongation de l'exposition "Beyond All You Are Mine"

En raison de la situation sanitaire à Madagascar, l'exposition "Beyond All You Are Mine" proposée par Joël Andrianomearisoa avec mentalKlinik, Rina Ralay Ranaivo et Temandrota reste ouverte au public à Hakanto Contemporary Ankadimbahoaka jusqu'au 04 septembre 2021.

Le public peut donc continuer à visiter gratuitement les œuvres les lundis de 14h à 18h, et du mardi au vendredi de 10h à 18h. A noter que le respect des mesures sanitaires est exigé pour chaque entrée dans l'espace de 300 m² proposé par Hakanto Contemporary.

En octobre de cette année, la galerie nous présente également une nouvelle exposition intitulée "Ny Fitiavanay". En attendant, "Beyond All You Are Mine" reste à découvrir pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'immerger dans les œuvres des quatre artistes qui ont travaillé dessus. A préciser que d'autres œuvres de Joël Andrianomearisoa sont actuellement présents dans plusieurs autres localités du monde, pour ne citer que "Les herbes folles du vieux logis dans le Domaine de Chaumont-sur-Loire" ou "Brise du rouge soleil aux Tours et remparts d'Aigues-Mortes".