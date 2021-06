Madagascar: Talata Volonondry - Altercation entre la gendarmerie et le convoi de Ravalo

Selon un communiqué émanant de la gendarmerie nationale, « le 05 juin 2021, trois véhicules munis chacun de plaques d'immatriculation noires (appartenant donc à des particuliers) et dont certains avec des vitres fumées, ont roulé à vive allure sur la Route nationale n°3, le véhicule de tête était même équipé d'un gyrophare, laissant penser à un transport de malades ou à un convoi des pompiers ou des forces de l'ordre en intervention. Ils ont fait irruption au barrage de contrôles sanitaires et sécuritaires au niveau de la bifurcation menant vers le chef-lieu de la commune rurale d'Ambohimanga Rova ».

Papiers. L'après-midi, à leur retour, ce même convoi a subi un contrôle de routine fait par des gendarmes effectuant la police de la route à Talata Volonondry. Toujours d'après ce communiqué, « les occupants des trois véhicules ont refusé de montrer les papiers de leur voiture et l'un d'eux, se disant être député de Madagascar, a proféré des menaces et injures envers les gendarmes tout en avançant que c'est l'ancien président Ravalomanana qui est dans le convoi ». Ne se laissant pas intimider, ces gendarmes ont effectué le contrôle en bonne et due forme ; d'ailleurs aucun autre moyen n'a permis de vérifier a priori les vrais occupants des véhicules en question (avec des vitres fumées) ». Autrement dit, une altercation a eu lieu entre les éléments de la gendarmerie et le convoi de l'ancien président. De source informée, le fondateur de l'empire Tiko a rallié Mangamila sur la RN3, route menant vers Anjozorobe, il a fait son marché dans ladite localité. Comme il le faisait depuis un certain temps, que ce soit à Ambohimanarina, Anosizato ou Itaosy. Des déplacements dont profite l'ancien président pour entrer en contact avec les populations des sites visités et écouter leurs doléances.

Contrôles sanitaires. Le communiqué de mentionner également qu' « arrivé de nouveau à la bifurcation d'Ambohimanga-Rova, le convoi n'a une fois de plus pas accepté de suivre la file normale des véhicules contrôlés par les éléments des barrages de contrôles sanitaires et sécuritaires. Ce refus d'obtempérer a causé un embouteillage et le mécontentement des autres usagers de la route. Pour qu'une telle situation ne se reproduise plus, la Gendarmerie nationale rappelle le public que tous les usagers de la route sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur, nul n'est au-dessus de la loi ».