Madagascar: Musique de campagne électorale - Wawa chante pour un candidat réunionnais

Le chanteur malgache incite les Réunionnais à voter pour Hoarau.

A Madagascar, durant des années, bon nombre de politiciens lui ont proposé de chanter pour eux lors des campagnes électorales, mais il a toujours décliné leurs offres. À présent, il prête sa voix pour chanter la campagne électorale d'Olivier Hoarau, un candidat réunionnais aux élections municipales de Saint-Pierre.

Pour séduire les immigrés originaires des îles voisines, notamment Madagascar, majoritairement localisés dans la partie sud de l'île, Olivier Hoarau a choisi le chanteur malgache Wawa. La star malgache n'a pas hésité, il a accepté de sortir un morceau pour inciter les Réunionnais à voter pour le fondateur d'ANSANM. En effet, jusqu'ici, la musique de ce dernier brasse l'ensemble des influences dans cette contrée. Avec sa mélodie motivante et sa sonorité atypique, « Allons voter » est un mixage de différents rythmes des pays du sud-ouest de l'Océan indien. Le prince du Salegy électrique de « 400 volt » a su également « centoniser » les différents parlers, notamment le créole, le Kibushi mahorais et la langue malgache.

Indianocéanie. De leur côté, les inconditionnels du chanteur malgache donnent leur opinion. Lina Nanoro pense que « Wawa confirme là sa notoriété. L'artiste préféré des Malgaches influence les îles du sud-ouest de l'Océan Indien et l'Afrique de L'Est. Et ce n'est pas par hasard que les responsables de la communication de ce candidat ont choisi Wawa. C'est pour dire qu'il est l'un des chanteurs malgaches les plus écoutés à La Réunion« . La valorisation de la culture malgache est l'objectif de tous les artistes de la Grande île, mais rares sont ceux qui incarnent la culture de l'indianocéanie. Wawa n'est plus dans la phase de "l'exportation musicale ». D'ailleurs, il a fait ses preuves lors de sa participation au festival Rio Loco Toulouse. Désormais, le chanteur originaire de l'île parfumée a pris de la hauteur et déploie son talent. A présent, c'est un chanteur de l'Indianocéanie !