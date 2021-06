Madagascar: Fivmpama-Inscae - Un partenariat pour inciter les jeunes à créer des emplois

Le Président du Fivmpama, Andrianavalomanana Razafiarison et le directeur général de l'Inscae, Rakoto Harimino, lors de la signature de la convention de partenariat.

Mettre en relation le monde économique et le monde de la formation afin de renforcer l'employabilité des jeunes.

C'est dans cette logique que le Fivmpama (Fivondronan'ny mpandraharaha Malagasy) et l'Inscae, ont signé la semaine dernière une convention de partenariat. En effet, « il y a au moins 400 000 jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail tous les ans alors que les emplois créés ne permettent pas d'absorber cette demande très importante. Raison pour laquelle, nous incitons les jeunes étudiants à être créateurs et non chercheurs d'emplois », a expliqué Andrianavalomanana Razafiarison, le président de ce groupement du patronat malagasy, lors de cette cérémonie.

Acteurs économiques. Pour ce faire, « on doit inculquer l'entrepreneurship chez les étudiants pour qu'ils puissent devenir des acteurs économiques et non pas des charges sociales pour l'économie. Ces nouveaux diplômés constituent d'ailleurs un potentiel pour le développement économique de la nation. Il manque un catalyseur permettant de le transformer en levier de développement économique. Certes, de nombreuses initiatives publiques et privées sont menées en vue de développer l'entrepreneuriat à Madagascar, mais cela reste encore insuffisant. Cependant, nous sommes convaincus que la croissance économique ne peut être tirée sans l'augmentation du nombre d'acteurs économiques qui créent des richesses», d'après toujours ses explications. Dans le cadre de ce partenariat, le Fivmpama s'engage à soutenir les activités de formation à travers des partages d'expériences, des témoignages professionnels et des conférences tout en appuyant à l'insertion professionnelle des étudiants de l'Inscae.

Identifier les opportunités. En outre, « ceux-ci pourront bénéficier d'un réseautage au sein de notre groupement leur permettant de trouver des partenaires techniques et financiers pour réaliser leurs projets », a enchaîné Andrianavalomanana Razafiarison. Pour sa part, l'Inscae pourra identifier des opportunités pour mettre à jour ses formations conformément aux besoins du terrain. « Nous avons recensé actuellement dix entreprises formelles créées par nos étudiants et qui sont en pleine expansion. Ils opèrent dans différents secteurs d'activité, dont entre autres, l'agriculture, l'artisanat, la restauration et les NTIC (Nouvelles technologies de l'information et de la communication). Entre temps, nous avons mis en place une nouvelle direction au perfectionnement des affaires se chargeant de la formation de courte durée des PME et des grandes entreprises », a fait savoir Rakoto Harimino, le directeur général de cet établissement d'enseignement supérieur qui forme des cadres de haut niveau dans le domaine de la comptabilité, de la finance et du management.