Afrique: Réforme fiscale internationale - Le secrétaire général de l'Ocde salue les résultats de la réunion des Finances du G7

Mathias Cormann, secrétaire général de l'Ocde, a salué l'accord aujourd'hui des ministres des Finances du G7 concernant les éléments clés d'une réforme fiscale internationale, permettant de relever notamment les défis posés par la numérisation et la globalisation des économies.

« Les gouvernements ont besoin d'être en mesure de lever les revenus nécessaires afin de financer les services publics essentiels et d'apporter le soutien attendu par leurs populations d'une manière efficace, juste et équitable. L'effet combiné de la mondialisation et de la numérisation des économies a engendré des distorsions et des inégalités qui ne peuvent être efficacement corrigées que par une solution établie dans un cadre multilatéral », a déclaré M. Cormann.

« Le consensus établi aujourd'hui au sein des ministres des Finances du G7, incluant un impôt minimum mondial sur les sociétés, représente une étape décisive vers un accord mondial nécessaire pour réformer le système fiscal international », note le secrétaire général de l'Ocde.

Il affirme qu'il reste du travail important à accomplir mais la décision d'aujourd'hui crée une dynamique d'envergure pour les discussions qui auront lieu prochainement entre les 139 pays et juridictions membres du Cadre inclusif sur le Beps de l'Ocde et du G20, où nous aspirons toujours à un accord définitif garantissant que les entreprises multinationales paient leur juste part partout. Coopérant avec plus d'une centaine de pays, l'Ocde est un forum stratégique international qui s'emploie à promouvoir des politiques conçues pour améliorer le bien-être économique et social des populations dans le monde entier.