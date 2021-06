Cote d'Ivoire: Fête des mères/Dominique Ouattara aux femmes - « Soyez celles qui apaisent les tensions »

L'invitation de la Première dame Dominique Ouattara à la célébration de la fête des mères couplée avec la remise des chèques du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire (Fafci) le 5 juin au stade de Bingerville a eu une réponse favorable. En témoignent la mobilisation populaire et les moments de réjouissance observés. Une occasion pour la marraine de cette cérémonie, de rendre hommage aux femmes. Celles qui donnent la vie et qui en connaissent sa valeur, selon elle. C'est pourquoi, elle les a exhortées à jouer un rôle important. « Dans vos communautés, vos familles, vos cercles d'amis, soyez celles qui apaisent les tensions pour une Côte d'voire unie et fraternelle. Je voudrais vous encourager fortement à prôner la paix et la réconciliation autour de vous. Bonne fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire. Vous êtes nos héroïnes du quotidien. Vous prenez soin de nos enfants au prix de mille efforts. Vous êtes précieuses. Je voudrais vous rendre un hommage bien mérité». Avant d'ajouter : « Sur vos épaules repose l'équilibre de vos familles et vous êtes les garantes de la stabilité de l'édifice social ».

262 millions de F Cfa de dons

La Première dame est venue les bras chargés à cette cérémonie. Elle a fait des dons en nature et en espèces d'une valeur totale de 262 millions de F Cfa. Et pour faire plaisir aux femmes, leur traduire son affection et les rendre encore plus belles selon ses propres termes, elle leur a offert 7000 pagnes. Celles qui ont participé aux concours culinaire, de danse et des mamans les plus âgées de la commune de Bingerville ont été également récompensées. Dominique Ouattara a offert des vivres et non-vivres dans les domaines entre autres de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de la coiffure et de la couture. Notamment des machines à coudre, des pulvérisateurs, des presseurs de manioc, des congélateurs, des tricycles.

Dominique Ouattara, a réitéré son soutien aux femmes à travers le Fafci. Ainsi sur 350 millions de F Cfa qui avaient été octroyés, les bénéficiaires de la commune de Bingerville ont réalisé un taux de remboursement de 99,66 % . « Pour matérialiser ma confiance, je vous ai apporté un montant additionnel de 300 millions de F Cfa. Ce qui porte le fonds de la commune de Bingerville à 650 millions de F Cfa. Je souhaite que cette enveloppe additionnelle vous permette de développer encore plus vos activités pour le bonheur de vos familles », a-t-elle indiqué. Le Fafci doté d'un capital de 20 milliards de FCfa a permis depuis sa création en 2012, à plus de 260 000 femmes de créer ou développer des activités sur toute l'étendue du territoire. Fort de cela, la Première dame espère qu'elles continueront d'en bénéficier. Car il y va de leur autonomisation financière.

Par ailleurs, parlant de la construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville qu'elle a choisi de construire, elle a constaté et elle est heureuse selon les témoignages des uns et des autres que cette infrastructure sanitaire contribue au développement socio-économique de la ville.

A la Grande Chancelière, Henriette Dagri Diabaté, celle qu'elle appelle affectueusement Tantie jolie, elle a traduit son admiration profonde pour le modèle de femme qu'elle représente en Côte d'Ivoire.

Quant à Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, elle a rendu hommage au couple présidentiel pour avoir placé la femme au cœur de ses priorités. Car très attentif à tout ce qui touche à la question des femmes. « Les femmes avancent à grands pas. Les mamans méritent une telle célébration. Je salue le rôle important que joue la Première dame auprès de son époux pour l'autonomisation de la femme », dira la ministre.

Pour Akoua Alida, une bénéficiaire du Fonds d'appui devenue commerçante, cet outil est utile dans la lutte contre la pauvreté. Car cela lui a permis grâce aux prêts successifs de 100.000 F, 200.000 F et 300.000 F de contribuer désormais aux charges de sa famille. Ce n'est pas Mme Domoraud qui, au nom des femmes de Bingerville, dira le contraire. La Première dame est engagée au quotidien pour la promotion et l'épanouissement de la femme. Elle en est une preuve. Car elle a été sa bienfaitrice spontanée face à une situation difficile qu'elle traversait.

Dans la tribune du stade, sous les bâches, devant la tribune officielle, les femmes n'ont pas boudé leur plaisir. Avec des artistes comme Dj Kerozen, Anselme Semi, Sidiki Diabaté, Affou Kéita, elles ont fait le show. La ministre d'État Kandia Kamissoko Camara et plusieurs membres du gouvernement étaient aux côtés de la marraine de la cérémonie.