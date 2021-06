Cote d'Ivoire: Insertion professionnelle des jeunes à l'international - Abidjan, cheville et hub du dispositif TAI

Initié par l'Ivoirien Guy M'Bengue, le mécanisme Talents africains à l'international (TAI) entre dans sa phase active, avec la Côte d'Ivoire dans un rôle de locomotive.

S'il est vrai que le projet Talents africains à l'international (TAI) concerne, dans sa phase pilote en cours, quatre pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal et le Bénin, tous les regards sont tournés vers le premier cité. Leader économique de la sous-région Uemoa avec un tissu d'entreprises diversifié et une volonté politique affirmée de développer les échanges régionaux et internationaux, la Côte d'Ivoire occupe en effet une place centrale dans le dispositif TAI initié fort opportunément par l'un de ses fils, en l'occurrence Guy M'Bengue, Directeur général de l'Apex-CI et président du Réseau des Organisations de promotion du commerce (ROPC).

L'on en a eu une illustration lors de la première réunion, le 3 juin dernier, du Comité national de pilotage TAI de Côte d'Ivoire à Abidjan. Présidée par M. Guy M'Bengue, Directeur général de l'APEX-CI, président du réseau des OPC (Organisations de promotion du commerce) de l'Uemoa qui porte le projet avec la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, cette rencontre a enregistré la participation de plusieurs entités ministérielles et du secteur privé de l'Uemoa, le ministère des Affaires étrangères français, l'Agence française de développement (AFD), et le CCI de Genève. Intervenant dans le contexte de la présence en Côte d'Ivoire du ministre français chargé du commerce extérieur, et du Directeur général de Business France, la réunion a été l'occasion de présenter la vision et le mode opératoire du dispositif TAI, mais surtout d'inciter les entreprises de Côte d'Ivoire, grandes et petites, à s'impliquer dans la mise en œuvre de ce mécanisme innovant.

Le projet TAI, soulignent ses initiateurs, a vocation à appuyer les gouvernements des pays de l'Uemoa dans leur politique de soutien à la jeunesse, à l'emploi et aux entreprises, PME en particulier ; renforcer le développement international des entreprises, dans le cadre du mandat des OPC de l'espace Uemoa, en facilitant leur accès à de jeunes talents motivés ; faciliter l'accès des jeunes diplômés de l'espace communautaire à une première expérience professionnelle internationale pour le compte d'entreprises souhaitant développer leurs marchés, en particulier intra-Uemoa.

Le mécanisme permettra d'appuyer les politiques gouvernementales d'emploi des jeunes, de leur intégration dans le tissu économique et au développement à l'international des grandes, moyennes et petites entreprises (PME) et des Organisations professionnelles intermédiaires.

Les personnes ciblées sont des jeunes de moins de 35 ans, diplômés ou non, qui seront envoyés en Afrique, pour un renforcement des capacités à l'international. Le comité national de pilotage de la Côte d'Ivoire que préside Guy M'Bengue également président du Comité régional, est appelé à jouer un rôle décisif pour la réussite de cette phase pilote qui sera déterminante pour l'extension du dispositif aux autres pays de l'Uemoa, puis de la Cedeao.