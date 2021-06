Angola: Des nouvelles règles d'importation de produits entrent en vigueur le 15 juin

Luanda — Les nouvelles règles sur l'importation de produits préemballés, établies par le Décret exécutif 63/21 du 17 mars, entrent en vigueur à partir du 15 juin, comme prévu, a appris samedi l'ANGOP de source officielle.

Selon le Ministère de l'Industrie et du Commerce (Mindcom), le Décret exécutif établit que les importations d'une série de produits clairement identifiés doivent, à partir du 15 juin, se faire en vrac, dans des Big Bags d'au moins une tonne, et processus d'emballage et le conditionnement sera fait dans le pays.

Selon Mindcom, cette mesure de l'exécutif angolais permettra de générer des gains importants pour le pays et la population en général, car les produits seront importés à bons prix.

De plus, la mesure permettra l'émergence de nombreuses petites et moyennes industries d'emballage et de logistique, qui toutes généreront de nouveaux emplois.

Le Ministère de l'Industrie et du Commerce souligne également que la mesure présente de multiples avantages et aligne l'Angola sur les meilleures pratiques internationales en matière de Commerce et de Distribution.